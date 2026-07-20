Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026

Il mercato energetico rischia di registrare nuovi rincari improvvisi a causa della guerra in Iran. Per contrastare questo rischio è utile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso, che proteggono dai rincari garantendo un costo dell’energia bloccato per un lungo periodo di tempo.

L’offerta anti-rincari di luglio 2026 arriva da Octopus che propone per i nuovi clienti Octopus Fissa 12M. Questa promozione blocca il prezzo fino a 0,1364 €/kWh per la luce e fino a 0,54 €/Smc per il gas.

In aggiunta, Octopus garantisce anche una quota fissa mensile molto contenuta (pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas). L’offerta può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Le caratteristiche dell’offerta Octopus di luglio 2026

Per i clienti che scelgono l’offerta Octopus Fissa 12M in questo momento, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: prezzo materia prima luce pari a 0,1364 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: prezzo materia prima gas pari a 0,54 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese

Come detto in precedenza, i prezzi sono fissi e bloccati per i primi 12 mesi e non ci sono costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Si tratta di una promo ideale per chi vuole proteggersi dai rincari, riducendo le bollette grazie anche a una quota fissa contenuta.

Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i seguenti dati:

i dati dell’intestatario della fornitura

della fornitura il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

(POD per la luce e PDR per il gas) le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto