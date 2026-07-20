 Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026
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Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026

Per contrastare i rincari su luce e gas è possibile attivare un'offerta a prezzo fisso come quella proposta da Octopus, ecco i dettagli.
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta contro i rincari di luglio 2026
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Per contrastare i rincari su luce e gas è possibile attivare un'offerta a prezzo fisso come quella proposta da Octopus, ecco i dettagli.
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Il mercato energetico rischia di registrare nuovi rincari improvvisi a causa della guerra in Iran. Per contrastare questo rischio è utile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso, che proteggono dai rincari garantendo un costo dell’energia bloccato per un lungo periodo di tempo.

L’offerta anti-rincari di luglio 2026 arriva da Octopus che propone per i nuovi clienti Octopus Fissa 12M. Questa promozione blocca il prezzo fino a 0,1364 €/kWh per la luce e fino a 0,54 €/Smc per il gas.

In aggiunta, Octopus garantisce anche una quota fissa mensile molto contenuta (pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas). L’offerta può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l’offerta di Octopus

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Le caratteristiche dell’offerta Octopus di luglio 2026

Per i clienti che scelgono l’offerta Octopus Fissa 12M in questo momento, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo materia prima luce pari a 0,1364 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo materia prima gas pari a 0,54 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese

Come detto in precedenza, i prezzi sono fissi e bloccati per i primi 12 mesi e non ci sono costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Si tratta di una promo ideale per chi vuole proteggersi dai rincari, riducendo le bollette grazie anche a una quota fissa contenuta.

Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i seguenti dati:

  • i dati dell’intestatario della fornitura
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 lug 2026
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