 Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani
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Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani

Luce e gas senza sorprese: perché l'offerta Engie è quella da cogliere al volo.
Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani
Green Risparmio energetico
Luce e gas senza sorprese: perché l'offerta Engie è quella da cogliere al volo.
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Scade domani la nuova offerta di Engie: la tariffa Energia PuntoFisso 12 Mesi che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno intero. In un mercato energetico che è ormai costantemente minacciato da instabilità e oscillazioni improvvise è la soluzione migliore per affrontare l’estate e soprattutto il futuro inverno, quando si tornerà a far uso del riscaldamento.

Attiva l’offerta

Per quanto riguarda la componente luce, il prezzo sarà bloccato a 0,1167 €/kWh (con perdite di rete già incluse), disponibile sia in versione monoraria che a fasce, affiancato da un corrispettivo fisso annuo di 72 euro. Per il gas, la materia prima viene bloccata a 0,4545 €/Smc, con un costo fisso di commercializzazione pari a 84 euro all’anno.

Tutta l’elettricità fornita con questa tariffa proviene al 100% da fonti rinnovabili, permettendoti di abbattere l’impronta di carbonio della tua abitazione senza dover pagare alcun sovrapprezzo per l’energia verde. A questo si aggiunge un servizio clienti storicamente riconosciuto tra i più efficienti e apprezzati del settore.

Un’occasione perfetta per risparmiare: ma hai tempo fino a domani.

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Pubblicato il 14 lug 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
14 lug 2026
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