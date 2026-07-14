Blocca le bollette luce e gas per un anno: l'offerta scade domani

Scade domani la nuova offerta di Engie: la tariffa Energia PuntoFisso 12 Mesi che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno intero. In un mercato energetico che è ormai costantemente minacciato da instabilità e oscillazioni improvvise è la soluzione migliore per affrontare l’estate e soprattutto il futuro inverno, quando si tornerà a far uso del riscaldamento.

Per quanto riguarda la componente luce, il prezzo sarà bloccato a 0,1167 €/kWh (con perdite di rete già incluse), disponibile sia in versione monoraria che a fasce, affiancato da un corrispettivo fisso annuo di 72 euro. Per il gas, la materia prima viene bloccata a 0,4545 €/Smc, con un costo fisso di commercializzazione pari a 84 euro all’anno.

Tutta l’elettricità fornita con questa tariffa proviene al 100% da fonti rinnovabili, permettendoti di abbattere l’impronta di carbonio della tua abitazione senza dover pagare alcun sovrapprezzo per l’energia verde. A questo si aggiunge un servizio clienti storicamente riconosciuto tra i più efficienti e apprezzati del settore.

Un’occasione perfetta per risparmiare: ma hai tempo fino a domani.