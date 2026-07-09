Bollette al riparo dai rincari: Octopus blocca luce e gas per 12 mesi a prezzi stracciati

Bloccare il costo dell’energia in un mercato sempre più imprevedibile è l’unica mossa per evitare brutte sorprese in bolletta con l’arrivo dei mesi più energivori. Ora siamo in quelli più esigenti per quanto riguarda la luce, visto l’uso massiccio dei condizionatori per difenderci dal caldo, poi sarà la volta dei riscaldamenti in inverno. Insomma, sapere in anticipo quanto spendi sarà un grosso vantaggio. Ecco quindi che fino al 13 luglio hai la possibilità di attivare con Octopus Energy una tariffa a prezzo fisso sia per la luce che per il gas valida per 12 mesi.

La matematica dell’offerta non lascia spazio a dubbi o sorprese: la componente luce viene bloccata a 0,1243 €/kWh (con soli 6 €/mese di costi fissi) e il gas a 0,49 €/Smc (con 7 €/mese). Con questa tariffa, insomma, attivi uno scudo contro qualsiasi crisi geopolitica o picco di domanda si verifichi nei prossimi dodici mesi: la tua spesa per la materia energia non subirà aumenti. Inoltre, le quote di commercializzazione che abbiamo già visto sono tra le più basse del mercato.

Non ci sono vincoli: allo scoccare del tredicesimo mese, il fornitore ti permetterà di valutare le nuove condizioni di mercato per decidere in totale autonomia se passare alla loro tariffa Flex (variabile) o bloccare nuovamente il prezzo oppure semplicemente disdire. Naturalmente, è giusto precisare che le cifre qui espresse si riferiscono unicamente alla materia prima e ai costi di commercializzazione. Come per ogni fornitore in Italia, la bolletta finale includerà sempre le spese di trasporto, la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte governative (IVA e accise). Questi costi sono stabiliti dall’ARERA e dallo Stato e si sommeranno al prezzo bloccato da Octopus.

Comunque, è un’ottima soluzione per combattere le speculazioni del mercato energetico e goderti ben dodici mesi di stabilità in bolletta.