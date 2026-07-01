 Luce e gas a prezzo fisso: la promo anti-rincari di luglio 2026 arriva da Octopus
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Luce e gas a prezzo fisso: la promo anti-rincari di luglio 2026 arriva da Octopus

Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: ecco la promo che taglia le bollette e protegge dai rincari.
Luce e gas a prezzo fisso: la promo anti-rincari di luglio 2026 arriva da Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: ecco la promo che taglia le bollette e protegge dai rincari.
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Per tagliare le bollette ed evitare rincari, nel corso del prossimo futuro, è possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso come quelle proposte da Octopus Energy, fornitore di riferimento del mercato.

Fino al prossimo 6 luglio 2026 è possibile attivare Octopus Fissa 12M, tariffa a prezzo fisso per 12 mesi, e bloccare il costo dell’energia a 0,1188 €/kWh per la luce e 0,43 €/Smc per il gas. Il fornitore taglia anche il costo fisso delle bollette, con una quota fissa pari ad appena 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

La promo in questione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Per l’attivazione servono i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Accedi qui alle offerte Octopus

Octopus Energy

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. L’offerta prevede le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1188 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,43 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese
  • Condizioni di fornitura fisse e bloccate per i primi 12 mesi

Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa per bloccare il prezzo e proteggersi dai rincari. Non ci sono costi di attivazione e vincoli.

Per accedere alla promo basta avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

L’offerta è valida fino al prossimo 6 luglio ed è attivabile tramite il box riportato qui di sotto. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto eseguire la procedura guidata per l’attivazione online.

Accedi qui alle offerte Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
1 lug 2026
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