Luce e gas a prezzo fisso: la promo anti-rincari di luglio 2026 arriva da Octopus

Per tagliare le bollette ed evitare rincari, nel corso del prossimo futuro, è possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso come quelle proposte da Octopus Energy, fornitore di riferimento del mercato.

Fino al prossimo 6 luglio 2026 è possibile attivare Octopus Fissa 12M, tariffa a prezzo fisso per 12 mesi, e bloccare il costo dell’energia a 0,1188 €/kWh per la luce e 0,43 €/Smc per il gas. Il fornitore taglia anche il costo fisso delle bollette, con una quota fissa pari ad appena 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

La promo in questione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Per l’attivazione servono i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. L’offerta prevede le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1188 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese

e costo di commercializzazione di 6 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,43 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese

e costo di commercializzazione di 7 euro al mese Condizioni di fornitura fisse e bloccate per i primi 12 mesi

Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa per bloccare il prezzo e proteggersi dai rincari. Non ci sono costi di attivazione e vincoli.

Per accedere alla promo basta avere a disposizione:

i dati dell’intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta

(POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

L’offerta è valida fino al prossimo 6 luglio ed è attivabile tramite il box riportato qui di sotto. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto eseguire la procedura guidata per l’attivazione online.