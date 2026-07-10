Luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: è il momento di scegliere Octopus

Per contrastare i possibili rincari di prezzo su luce e gas è necessario puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta arriva da Octopus con la sua Octopus Fissa 12M che blocca il prezzo per un anno.

La promo in questione prevede la possibilità di fissare il prezzo dell’energia fino a 0,1243 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese, mentre per il gas il prezzo è di 0,49 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.

L’offerta è valida, con le condizioni descritte, fino al prossimo 13 luglio. Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), informazioni disponibili nell’ultima bolletta.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto, e seguire una veloce procedura di sottoscrizione online.

Le condizioni dell’offerta di Octopus

Per i nuovi clienti che scelgono Octopus è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura in modo da tagliare le bollette:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1243 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,49 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Prezzi fissi e bloccati per 12 mesi

Nessuna spesa iniziale e nessun vincolo

Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Le condizioni descritte sono valide per tutti i nuovi clienti che scelgono Octopus entro il prossimo 13 luglio. Il fornitore propone anche soluzioni a prezzo indicizzato per chi preferisce tariffe con accesso diretto al costo dell’energia all’ingrosso. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Octopus.