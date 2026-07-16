Octupus Energy: con le nuove tariffe di luglio 2026 blocchi il prezzo di luce e gas

Per vivere con tranquillità l’arrivo delle prossime bollette, specie per quanto riguarda la luce visto l’uso, immaginiamo, massiccio del condizionatore per difendersi dal caldo, attiva adesso la nuova offerta Octopus Fissa 12M rinnovata con condizioni valide fino al 21 luglio. Grazie a questo piano potrai bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno con il vantaggio di sapere esattamente quanto spenderai in base ai tuoi consumi.

Il format della promozione è lo stesso che abbiamo raccontato più volte in queste pagine: attivando l’offerta potrai bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi. Nel dettaglio, per la luce pagherai 0,1364€/kWh a qualsiasi ora del giorno, mentre per il gas la tariffa proposta oggi è di 0,54€/Smc. In entrambi i casi devi aggiungere le spese di commercializzazione, 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, più gli oneri non dipendenti da Octopus.

Al termine dei 12 mesi avrai la libertà di decidere cosa fare: rinnovare a nuove condizioni, optare per il mercato a prezzo indicizzato oppure disdire del tutto senza pagare penali.

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto con la libertà di poterle modificare dopo l’attivazione. A occuparsi del passaggio sarà infine Octopus stessa: a te serviranno soltanto 2 minuti online per procedere all’attivazione.