 Luce e gas a prezzo fisso per un anno: zero rincari per chi sceglie oggi Octopus
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Luce e gas a prezzo fisso per un anno: zero rincari per chi sceglie oggi Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo da scegliere per massimizzare il risparmio ed evitare rincari.
Luce e gas a prezzo fisso per un anno: zero rincari per chi sceglie oggi Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo da scegliere per massimizzare il risparmio ed evitare rincari.
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C’è un modo semplice ed efficace per contrastare i rincari su luce e gas: con un’offerta a prezzo fisso, infatti, è possibile bloccare i costi ed evitare aumenti improvvisi. Si tratta di un tema particolarmente attuale considerando la crisi geopolitica (ed energetica) in corso.

La soluzione giusta è rappresentata da Octopus Fissa 12M di Octopus Energy. L’offerta consente di bloccare il prezzo a 0,1496 €/kWh per la luce e a 0,63 €/Smc per il gas. Da segnalare anche una quota fissa ridotta (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per sfruttare subito la promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto. L’attivazione è gratuita. Per completarla è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che trovate in bolletta.

Attiva qui l’offerta di Octopus

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Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Ecco le condizioni della promozione di Octopus Energy:

  • Energia elettrica: costo della materia prima luce fissato a 0,1496 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima gas fissato a 0,63 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese
  • Condizioni di fornitura fisse e bloccate per i primi 12 mesi successivi all’attivazione
  • Nessun costo iniziale da sostenere
  • Nessun vincolo, è possibile cambiare fornitore se i prezzi sul mercato all’ingrosso calano

Per accedere alla promo di Octopus è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare una veloce procedura di attivazione online. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che può rappresentare un valido scudo contro i rincari nel lungo periodo, in un contesto di mercato in cui diventa sempre più importante difendersi dagli aumenti improvvisi di prezzo.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
27 lug 2026
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