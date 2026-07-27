Luce e gas a prezzo fisso per un anno: zero rincari per chi sceglie oggi Octopus

C’è un modo semplice ed efficace per contrastare i rincari su luce e gas: con un’offerta a prezzo fisso, infatti, è possibile bloccare i costi ed evitare aumenti improvvisi. Si tratta di un tema particolarmente attuale considerando la crisi geopolitica (ed energetica) in corso.

La soluzione giusta è rappresentata da Octopus Fissa 12M di Octopus Energy. L’offerta consente di bloccare il prezzo a 0,1496 €/kWh per la luce e a 0,63 €/Smc per il gas. Da segnalare anche una quota fissa ridotta (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per sfruttare subito la promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto. L’attivazione è gratuita. Per completarla è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che trovate in bolletta.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Ecco le condizioni della promozione di Octopus Energy:

Energia elettrica: costo della materia prima luce fissato a 0 ,1496 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima gas fissato a 0,63 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese

con quota fissa di Condizioni di fornitura fisse e bloccate per i primi 12 mesi successivi all’attivazione

Nessun costo iniziale da sostenere

Nessun vincolo, è possibile cambiare fornitore se i prezzi sul mercato all’ingrosso calano

Per accedere alla promo di Octopus è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare una veloce procedura di attivazione online. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che può rappresentare un valido scudo contro i rincari nel lungo periodo, in un contesto di mercato in cui diventa sempre più importante difendersi dagli aumenti improvvisi di prezzo.