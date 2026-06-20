 Luce e Gas a prezzo bloccato: Engie lancia gli Special Days d'estate
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Luce e Gas a prezzo bloccato: Engie lancia gli Special Days d'estate

Bollette congelate per un anno: la promo Engie con passaggio di attivazione in 4 step.
Luce e Gas a prezzo bloccato: Engie lancia gli Special Days d'estate
Green Risparmio energetico
Bollette congelate per un anno: la promo Engie con passaggio di attivazione in 4 step.
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Engie ha lanciato gli Special Days d’estate, un pacchetto che include luce e gas, oppure una delle due forniture a tua scelta, con cui blindare il costo della materia prima per un anno con a fianco delle tariffe competitive che ti permetteranno di risparmiare sulle bollette.

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Bollette Engie offerta

Per l’energia elettrica, Engie propone una tariffa monoraria a 0,1186 €/kWh (il prezzo è comprensivo delle perdite di rete), garantendo lo stesso costo dell’energia a qualsiasi ora del giorno e della notte. Sul fronte del riscaldamento (che ti servirà tra qualche mese) e della cucina, il gas è proposto a 0,483 €/Smc. Estremamente interessanti sono i corrispettivi annui: le quote fisse di commercializzazione si attestano a soli 72 euro all’anno per la luce (6 euro al mese) e 84 euro all’anno per il gas (7 euro al mese).

La gestione del passaggio è semplificata: il sistema online in 4 step ti richiederà soltanto una vecchia bolletta e un IBAN. Engie si occuperà poi di tutta la burocrazia, inclusa la disdetta al vecchio fornitore, garantendo continuità di servizio senza alcuna interruzione di corrente per tempi di attivazione che richiederanno da 1 o 2 mesi, come da prassi.

Il prezzo “PuntoFisso”, va ricordato, si applica esclusivamente alla materia prima energia, mentre tutte le altre pese obbligatorie presenti in bolletta, come il Dispacciamento, la Tariffa per l’uso della rete e gli Oneri generali di sistema, sono variabili e stabilite dall’Autorità (ARERA).

Se cerchi comunque la sicurezza psicologica di sapere esattamente quanto ti costerà un kilowattora o un metro cubo di gas da qui al prossimo anno, con costi di commercializzazione molto bassi, la promo Special Days di Engie è quella che fa per te.

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Pubblicato il 20 giu 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 giu 2026
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