 NeN Energia ti offre uno sconto fino a 84 euro: scopri le bollette come un abbonamento
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NeN Energia ti offre uno sconto fino a 84 euro: scopri le bollette come un abbonamento

Con NeN puoi bloccare il prezzo della luce e del gas per 2 anni e, nel caso dell'energia elettrica, persino per 10 anni.
NeN Energia ti offre uno sconto fino a 84 euro: scopri le bollette come un abbonamento
Green Risparmio energetico
Con NeN puoi bloccare il prezzo della luce e del gas per 2 anni e, nel caso dell'energia elettrica, persino per 10 anni.
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Oggi, 15 giugno, rappresenta l’ultima finestra utile per sfruttare il bonus di benvenuto di NeN Energia, che mette sul piatto uno sconto diretto di 42 euro per singola fornitura, raddoppiabile a 84 euro se decidi di migrare sia la luce che il gas. Un fornitore che adotta un approccio diverso rispetto la concorrenza e che analizza i tuoi consumi passati per generare un preventivo annuale che viene diviso matematicamente in 12 rate mensili tutte identiche. Un modello in stile abbonamento perfetto per pianificare attentamente il tuo budget di spesa.

Attiva l’offerta

Una volta aperta la pagina di configurazione, potrai scegliere se avere delle tariffe a prezzo bloccato oppure a prezzo variabile. Nel primo caso, l’offerta si divide in due macro-scenari: il pacchetto biennale che fissa la Luce a 0,129 €/kWh e il gas a 0,460 €/Smc proteggendoti dai rincari per 24 mesi e, addirittura, un pacchetto che blocca il prezzo della luce per dieci anni a 0,119 €/kWh. I piani biennali biennali presentano delle quote fisse di commercializzazione abbastanza corpose (parliamo di 96 euro all’anno per la luce e ben 108 euro annui per il gas), il piano decennale alleggerisce questa voce portandola a soli 72 euro all’anno.

Il sistema a rate costanti, va detto, non significa che avrai energia illimitata: alla fine dei 12 mesi, NeN effettuerà un ricalcolo basato sui tuoi consumi effettivi. Se avrai consumato più di quanto preventivato, la differenza non ti verrà chiesta in un’unica maxi-bolletta punitiva, ma verrà spalmata e aggiunta alle 12 rate dell’anno successivo facendole inevitabilmente lievitare (e viceversa, se avrai consumato meno, la rata scenderà). In più, è giusto sapere che nel caso tu scelga il piano di dieci anni, se cambi fornitore prima della scadenza naturale, ti verrà addebitata una penale di recesso anticipato pari a 2 euro per ogni mese mancante alla fine del contratto.

Comunque, se preferisci spalmare i costi energetici in modo perfettamente lineare durante tutto l’anno, il modello matematico di NeN offre una soluzione di pianificazione domestica oggettivamente impareggiabile. Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi per avere lo sconto di benvenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 giu 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 giu 2026
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