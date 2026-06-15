Scade tra 48 ore la PuntoFisso di Engie: luce e gas bloccati contro i rincari estivi

Con la scadenza promozionale fissata a mercoledì 17 giugno, ti restano meno di 48 ore per approfittare di Engie Energia PuntoFisso 12 mesi, il piano tariffario per bloccare il costo della materia prima gas e luce per un anno e avere così la sicurezza di sapere quanto andrai a spendere in bolletta nei prossimi mesi.

Scegliendo questa tariffa potrai fissare il costo dell’energia elettrica a 0,1229 €/kWh, che include le perdite di rete, e il gas a 0,483 €/Smc. In questo modo avrai la garanzia matematica di sapere sempre in anticipo quanto costerà ogni singolo consumo. Inoltre, potrai scegliere tra una tariffazione monoraria per l’energia elettrica, ideale se sfrutti gli elettrodomestici in qualsiasi momento della giornata, o a fasce, perfetta per chi concentra i grandi consumi la sera o nei fine settimana lavorativi.

Il congelamento dei costi riguarda la materia prima, mentre l’IVA, le imposte statali, le spese per il trasporto e gli oneri di sistema rimarranno sotto la giurisdizione dell’autorità ARERA e subiranno le canoniche variazioni normative. A questo devi aggiungere il peso dei costi fissi di commercializzazione: Engie applica un corrispettivo annuo di 72 euro per la fornitura luce (pari a 6 euro al mese) e 84 euro per il gas (pari a 7 euro al mese). Queste quote fisse sono inesorabili e ti verranno addebitate ogni singolo mese.

Considerata l’incertezza del mercato e per avere uno strumento contrattuale chiaro, privo di indicizzazione nascoste e facile da decifrare, la PuntoFisso è l’offerta luce e gas che fa per te.