 Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione
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Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ridurre le bollette ed evitare rincari futuri, ecco la promo.
Stop ai rincari e spese più basse per le bollette di luce e gas: ecco la soluzione
Green Risparmio energetico
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ridurre le bollette ed evitare rincari futuri, ecco la promo.
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Evitare i rincari per le bollette luce e gas è possibile: basta scegliere tariffe a prezzo fisso in grado di garantire un costo dell’energia ridotto e bloccato per un lungo periodo di tempo. La soluzione giusta, per questa categoria di offerte, è rappresentata da Octopus Energy che mette a disposizione dei nuovi utenti la promozione Octopus Fissa 12M.

Per chi sceglie quest’offerta, il costo dell’energia è fisso e bloccato per 12 mesi ed è pari a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas naturale. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Octopus

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Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi l’offerta di Octopus c’è la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. Per quanto riguarda l’energia elettrica, le condizioni di fornitura prevedono un prezzo fisso a 0,1298 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas naturale, invece, è previsto un costo di 0,53 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese.

Come sottolineato in precedenza, le promo garantiscono condizioni fisse e bloccate per 12 mesi, con una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico e con la possibilità di dare un taglio netto alle bollette fin da subito. Non ci sono costi di attivazione e non sono previsti vincoli di alcun tipo.

Per attivare l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione:

  • i dati dell’intestatario della fornitura
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta
  • le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto ed è valida, con le condizioni descritte in precedenza, fino al prossimo 21 maggio. 

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
14 mag 2026
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