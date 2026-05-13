Luce e gas con Pulsee: 245€ di extra sconto e prezzi fissi per 24 mesi

Pulsee propone l’offerta giusta per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggersi dai rincari e tagliare le bollette. La promo da attivare è Luce e Gas Relax e consente ai nuovi clienti del fornitore di bloccare il prezzo per 24 mesi.

In aggiunta, grazie all’offerta in corso, è possibile sfruttare fino a 245 euro di sconto extra inserendo il codice PUI245 al momento della richiesta di attivazione. Per chi sceglie Pulsee, il prezzo dell’energia viene bloccato a 0,125 €/kWh per la luce e a 0,547 €/Smc per il gas.

L’offerta è valida tramite il sito ufficiale di Pulsee, qui di sotto. L’attivazione dell’offerta avviene direttamente online ed è necessario avere solo i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas, riportati in bolletta).

Cosa prevede l’offerta di Pulsee

Per i nuovi clienti che attivano l’offerta di Pulsee, le condizioni di fornitura valide in questo momento sono le seguenti:

costo dell’energia elettrica pari a 0,141 €/kWh

costo del gas pari a 0,577 €/Smc

prezzi fissi per i primi 24 mesi di fornitura

quota vendita pari a 114 euro all’anno per fornitura (bloccata per i primi 4 anni)

(bloccata per i primi 4 anni) sconto di 2,56 euro al mese per fornitura per i primi 36 mesi con il codice sconto PUI245, da aggiungere al momento dell’attivazione; in questo modo è possibile ottenere un risparmio extra di 245 euro

La promozione è valida solo per un breve periodo ed è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Pulsee, qui di sotto. Non ci sono costi iniziali e non sono previsti vincoli di permanenza. Per completare la sottoscrizione della promo basta avere i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.