 Luce e gas con Pulsee: 245€ di extra sconto e prezzi fissi per 24 mesi
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Luce e gas con Pulsee: 245€ di extra sconto e prezzi fissi per 24 mesi

Scegliendo Pulsee è possibile accedere a un'offerta luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e risparmiare fino a 245 euro extra con un codice sconto.
Luce e gas con Pulsee: 245€ di extra sconto e prezzi fissi per 24 mesi
Green Risparmio energetico
Scegliendo Pulsee è possibile accedere a un'offerta luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e risparmiare fino a 245 euro extra con un codice sconto.
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Pulsee propone l’offerta giusta per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggersi dai rincari e tagliare le bollette. La promo da attivare è Luce e Gas Relax e consente ai nuovi clienti del fornitore di bloccare il prezzo per 24 mesi.

In aggiunta, grazie all’offerta in corso, è possibile sfruttare fino a 245 euro di sconto extra inserendo il codice PUI245 al momento della richiesta di attivazione. Per chi sceglie Pulsee, il prezzo dell’energia viene bloccato a 0,125 €/kWh per la luce e a 0,547 €/Smc per il gas.

L’offerta è valida tramite il sito ufficiale di Pulsee, qui di sotto. L’attivazione dell’offerta avviene direttamente online ed è necessario avere solo i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas, riportati in bolletta).

Attiva qui l’offerta di Pulsee

pulsee

Cosa prevede l’offerta di Pulsee

Per i nuovi clienti che attivano l’offerta di Pulsee, le condizioni di fornitura valide in questo momento sono le seguenti:

  • costo dell’energia elettrica pari a 0,141 €/kWh
  • costo del gas pari a 0,577 €/Smc
  • prezzi fissi per i primi 24 mesi di fornitura
  • quota vendita pari a 114 euro all’anno per fornitura (bloccata per i primi 4 anni)
  • sconto di 2,56 euro al mese per fornitura per i primi 36 mesi con il codice sconto PUI245, da aggiungere al momento dell’attivazione; in questo modo è possibile ottenere un risparmio extra di 245 euro

La promozione è valida solo per un breve periodo ed è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Pulsee, qui di sotto. Non ci sono costi iniziali e non sono previsti vincoli di permanenza. Per completare la sottoscrizione della promo basta avere i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Attiva qui l’offerta di Pulsee

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
13 mag 2026
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