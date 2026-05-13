 Offerte luce e gas contro i rincari: risparmiare ora è possibile
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Offerte luce e gas contro i rincari: prezzo fisso e bollette più leggere con Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e tagliare la bolletta: ecco la promozione da attivare oggi.
Offerte luce e gas contro i rincari: prezzo fisso e bollette più leggere con Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e tagliare la bolletta: ecco la promozione da attivare oggi.
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Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e alleggerire le bollette. L’offerta da scegliere è Octopus Fissa 12M e consente di bloccare il costo dell’energia per i primi 12 mesi.

Scegliendo questa promo, il costo dell’energia viene fissato a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus.

Attiva qui l’offerta di Octopus

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Cosa prevede l’offerta di Octopus

Scegliere un’offerta luce e gas a prezzo fisso garantisce uno scudo contro i rincari, con la possibilità anche di abbassare l’importo delle bollette.

La promozione di Octopus  Energy permette di bloccare il costo dell’energia per i primi 12 mesi. Scegliendo la tariffa proposta dal fornitore, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo bloccato a 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo bloccato a 0,53 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Queste condizioni sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall’attivazione, garantendo una protezione di lungo periodo dai rincari del mercato all’ingrosso (che registra oscillazioni continue e che possono schizzare verso l’alto all’improvviso come accaduto nei mesi scorsi).

Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione dati anagrafici dell’intestatario del contratto, il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) e le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione.

Quest’offerta è valida solo per un breve periodo. Per tutti i dettagli e richiedere la sottoscrizione della promo, senza alcun costo iniziale e senza alcun vincolo di permanenza, basta seguire il link riportato qui di sotto. È possibile scegliere l’offerta luce oppure la combo luce e gas.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
13 mag 2026
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