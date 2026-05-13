Offerte luce e gas contro i rincari: prezzo fisso e bollette più leggere con Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e alleggerire le bollette. L’offerta da scegliere è Octopus Fissa 12M e consente di bloccare il costo dell’energia per i primi 12 mesi.

Scegliendo questa promo, il costo dell’energia viene fissato a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus.

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Scegliere un’offerta luce e gas a prezzo fisso garantisce uno scudo contro i rincari, con la possibilità anche di abbassare l’importo delle bollette.

La promozione di Octopus Energy permette di bloccare il costo dell’energia per i primi 12 mesi. Scegliendo la tariffa proposta dal fornitore, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : prezzo bloccato a 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

: prezzo bloccato a con un costo di commercializzazione di Gas naturale: prezzo bloccato a 0,53 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Queste condizioni sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall’attivazione, garantendo una protezione di lungo periodo dai rincari del mercato all’ingrosso (che registra oscillazioni continue e che possono schizzare verso l’alto all’improvviso come accaduto nei mesi scorsi).

Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione dati anagrafici dell’intestatario del contratto, il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) e le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione.

Quest’offerta è valida solo per un breve periodo. Per tutti i dettagli e richiedere la sottoscrizione della promo, senza alcun costo iniziale e senza alcun vincolo di permanenza, basta seguire il link riportato qui di sotto. È possibile scegliere l’offerta luce oppure la combo luce e gas.