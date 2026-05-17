 Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare
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Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare

Con un'offerta luce e gas a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell'energia e proteggersi dai rincari: ecco la promo da attivare.
Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare
Green Risparmio energetico
Con un'offerta luce e gas a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell'energia e proteggersi dai rincari: ecco la promo da attivare.
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Per evitare brutte sorprese in bollette è necessario bloccare il prezzo di luce e gas, scegliendo offerte a prezzo fisso. Si tratta di un sistema semplice ed efficace che può garantire una protezione contro i rincari improvvisi del mercato, come quelli registrati a seguito della guerra in Iran.

L’opzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas arriva da Octopus Energy con la promo Octopus Fissa 12M che blocca il prezzo per 12 mesi. Quest’offerta fissa il costo dell’energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e fino a 0,53 €/Smc  

Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, tramite il box riportato qui di sotto. L’offerta è attivabile avendo a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Attica qui l’offerta di Octopus

Octopus Energy

Perché scegliere oggi un’offerta a prezzo fisso

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Si tratta di una soluzione ottima per risparmiare sulle bollette:

  • con il prezzo fisso, in caso di improvvisi rincari sul mercato all’ingrosso, le bollette non registreranno alcun impatto
  • bloccando il costo dell’energia, è possibile stimare la spesa attesa, evitando brutte sorprese
  • non ci sono vincoli e, quindi, se i prezzi all’ingrosso dovessero scendere sarà sempre possibile cambiare offerta e/o fornitore per accedere a condizioni più vantaggiose

Con Octopus è possibile bloccare il costo dell’energia fino a:

  • 0,1298 €/kWh per la luce con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • 0,53 €/Smc per il gas con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online.

Attica qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 mag 2026
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