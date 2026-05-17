Bollette luce e gas, è il momento di bloccare i prezzi: ecco come fare

Per evitare brutte sorprese in bollette è necessario bloccare il prezzo di luce e gas, scegliendo offerte a prezzo fisso. Si tratta di un sistema semplice ed efficace che può garantire una protezione contro i rincari improvvisi del mercato, come quelli registrati a seguito della guerra in Iran.

L’opzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas arriva da Octopus Energy con la promo Octopus Fissa 12M che blocca il prezzo per 12 mesi. Quest’offerta fissa il costo dell’energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e fino a 0,53 €/Smc

Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, tramite il box riportato qui di sotto. L’offerta è attivabile avendo a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Perché scegliere oggi un’offerta a prezzo fisso

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Si tratta di una soluzione ottima per risparmiare sulle bollette:

con il prezzo fisso, in caso di improvvisi rincari sul mercato all’ingrosso, le bollette non registreranno alcun impatto

sul mercato all’ingrosso, bloccando il costo dell’energia, è possibile stimare la spesa attesa , evitando brutte sorprese

, evitando brutte sorprese non ci sono vincoli e, quindi, se i prezzi all’ingrosso dovessero scendere sarà sempre possibile cambiare offerta e/o fornitore per accedere a condizioni più vantaggiose

Con Octopus è possibile bloccare il costo dell’energia fino a:

0,1298 €/kWh per la luce con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

per la luce con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese 0,53 €/Smc per il gas con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online.