 Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€
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Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€

Con Pulsee Luce e Gas puoi risparmiare fino a 245 euro sulle tue bollette nei prossimi quattro anno: scopri come funziona.
Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€
Green Risparmio energetico
Con Pulsee Luce e Gas puoi risparmiare fino a 245 euro sulle tue bollette nei prossimi quattro anno: scopri come funziona.
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In un mercato libero sempre più caotico e difficile da decifrare vogliamo darti la bussola per dirigerti verso la destinazione corretta per risparmiare davvero sulle tue bollette luce e gas e di farlo per molto tempo. Pulsee Luce e Gas è la soluzione che cercavi: propone offerte chiare e facilmente gestibili anche da uno smartphone e con una promozione super aggressiva che ti permette di risparmiare fino a 245 euro sulle utenze domestiche. Ti basterà utilizzare il codice esclusivo PUIN245 al momento dell’attivazione.

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Come funziona l’offerta

Dalla pagina dell’offerta potrai dare un’occhiata a tutte le proposte: sono disponibili diverse tipologie di offerte, da quelle solo per la luce alle accoppiate luce e gas e con la possibilità di scegliere tra prezzi bloccati oppure basati sugli indici di mercato. In ogni caso, attivando entrambe le forniture avrai diritto a un bonus complessivo di 245 euro: per una soltanto, invece, lo sconto sarà comunque importante e pari a 122,50 euro.

Il risparmio è garantito a lungo termine dato che lo sconto è spalmato su 48 mesi: non avrai quindi un bonus immediato che rischia di esaurirsi con un paio di bollette, ma un importo maturato suddiviso intelligentemente in tranche da 2,56 euro al mese per ogni fornitura attivata per una durata di 48 mesi. In pratica avrai uno sconto costante e rassicurante nel tempo per i prossimi 4 anni.

Una scelta responsabile per il tuo portafoglio e anche per l’ambiente dato che tutte le offerte luce dell’operatore prevedono l’erogazione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi.

L’attivazione è a zero stress: il processo è stato ottimizzato per essere rapido e a prova di errore. Per questo, cliccando sull’offerta, troverai il codice promozionale già inserito automaticamente nell’apposito campo del form. A quel punto ti basterà tenere a portata di mano una vecchia bolletta e il tuo documento di identità per completare il passaggio.

La promozione è pensata anche per essere condivisa con amici e parenti: hai tempo fino al 30 giugno 2026 per approfittarne.

Attiva l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 mag 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 mag 2026
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