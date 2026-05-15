Bollette più leggere per 4 anni: usa il codice Pulsee e taglia i costi di 245€

In un mercato libero sempre più caotico e difficile da decifrare vogliamo darti la bussola per dirigerti verso la destinazione corretta per risparmiare davvero sulle tue bollette luce e gas e di farlo per molto tempo. Pulsee Luce e Gas è la soluzione che cercavi: propone offerte chiare e facilmente gestibili anche da uno smartphone e con una promozione super aggressiva che ti permette di risparmiare fino a 245 euro sulle utenze domestiche. Ti basterà utilizzare il codice esclusivo PUIN245 al momento dell’attivazione.

Come funziona l’offerta

Dalla pagina dell’offerta potrai dare un’occhiata a tutte le proposte: sono disponibili diverse tipologie di offerte, da quelle solo per la luce alle accoppiate luce e gas e con la possibilità di scegliere tra prezzi bloccati oppure basati sugli indici di mercato. In ogni caso, attivando entrambe le forniture avrai diritto a un bonus complessivo di 245 euro: per una soltanto, invece, lo sconto sarà comunque importante e pari a 122,50 euro.

Il risparmio è garantito a lungo termine dato che lo sconto è spalmato su 48 mesi: non avrai quindi un bonus immediato che rischia di esaurirsi con un paio di bollette, ma un importo maturato suddiviso intelligentemente in tranche da 2,56 euro al mese per ogni fornitura attivata per una durata di 48 mesi. In pratica avrai uno sconto costante e rassicurante nel tempo per i prossimi 4 anni.

Una scelta responsabile per il tuo portafoglio e anche per l’ambiente dato che tutte le offerte luce dell’operatore prevedono l’erogazione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi.

L’attivazione è a zero stress: il processo è stato ottimizzato per essere rapido e a prova di errore. Per questo, cliccando sull’offerta, troverai il codice promozionale già inserito automaticamente nell’apposito campo del form. A quel punto ti basterà tenere a portata di mano una vecchia bolletta e il tuo documento di identità per completare il passaggio.

La promozione è pensata anche per essere condivisa con amici e parenti: hai tempo fino al 30 giugno 2026 per approfittarne.