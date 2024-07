Xiaomi Smart Band 9 a sorpresa su Amazon: ECCOLA

Senza un vero e proprio annuncio ufficiale, né un comunicato stampa, Xiaomi Smart Band 9 è comparsa in preordine su Amazon. La nuova smartband può già essere messa nel carrello al prezzo di 39,99 euro con la prenotazione al minimo garantito e la consegna in programma per la giornata del 19 agosto. Attenzione: potrebbe risultare sold out, con tutta probabilità arriveranno a breve nuovi rifornimenti.

All’improvviso, ecco Xiaomi Smart Band 9 su Amazon

La scheda delle specifiche tecniche cita la presenza di un display AMOLED da 1,62 pollici a colori con risoluzione 490×192 pixel, superficie touch e luminosità superiore in confronto alla generazione precedente, i sensori per rilevare frequenza cardiaca, passi, saturazione di ossigeno nel sangue e luminosità ambientale, funzionalità per il tracking del sonno, del ciclo mestruale e di oltre 150 attività sportive e una batteria da 233 mAh con autonomia dichiarata fino a 21 giorni con una sola ricarica. La compatibilità è garantita con smartphone Android e iOS, la connettività è Bluetooth 5.4. Il design è waterproof. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

A racchiudere il tutto è un telaio con dimensioni pari a 46,5×21,6×10,9 millimetri e un peso che si attesta a 27,4 grammi. Non ci sono grandi cambiamenti per quanto riguarda il look. A conti fatti, i passi in avanti rispetto al modello 8 si registrano sul fronte dello schermo (più luminoso) e della durata (autonomia superiore).

Sono già diverse le colorazioni di Xiaomi Smart Band 9 comparse su Amazon, a partire da Glacier Silver, Arctic Blue e Mystic Rose. Effettuando il preordine ora, sarà spedita da Amazon con la consegna gratuita al day one del 19 agosto. Si attende ora un comunicato ufficiale da parte del produttore per conoscere tutti gli altri dettagli.