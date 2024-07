Google Pixel 9: le specifiche tecniche degli smartphone

Il portale 91Mobiles ha pubblicato quelle che sembrano essere le specifiche tecniche definitive per i nuovi smartphone della gamma Google Pixel 9 che saranno presentati in via ufficiale il 13 agosto, con un evento dedicato. Le informazioni sono quelle prelevate dal materiale stampa trapelato in anticipo, reso disponibile dal tipster Steve Hemmerstoffer.

Le specifiche tecniche dei nuovi Pixel 9

Partiamo dal display. Si tratta di pannelli Actua, con diagonali e tecnologie differenti. Eccoli.

Pixel 9: Actua da 6,3 pollici;

Pixel 9 Pro: Actua da 6,3 pollici;

Pixel 9 XL: Super Actua da 6,8 pollici;

Pixel 9 Pro Fold: Super Actua Flex da 8 pollici (pieghevole) e Actua da 6,3 pollici.

In termini di fotocamere, le configurazioni sono diverse per ogni modello.

Pixel 9: 50+48 megapixel sul retro, 10,5 megapixel frontale;

Pixel 9 Pro: 50+48+48 megapixel sul retro, 42 megapixel frontale;

Pixel 9 XL: 50+48+48 megapixel sul retro, 42 megapixel frontale;

Pixel 9 Pro Fold: 48+10,5+10,8 megapixel sul retro, 10 megapixel frontale.

Ora il cuore del comparto hardware: processore e RAM.

Pixel 9: Tensor G4, fino a 12 GB di RAM;

Pixel 9 Pro: Tensor G4, fino a 16 GB di RAM;

Pixel 9 XL: Tensor G4, fino a 16 GB di RAM;

Pixel 9 Pro Fold: Tensor G4, fino a 16 GB di RAM.

Ovviamente, il sistema operativo sarà Android con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti e l’inclusione delle funzionalità di intelligenza artificiale legate a Gemini. Nella confezione dovrebbe trovare posto un cavo da USB-C a USB-C dalla lunghezza pari a un metro.

Per quanto riguarda le colorazioni, la serie dovrebbe essere resa disponibile in Dark grey, Light grey, Pink e Porcelain white. Il design è lucido sui lati, con il pannello posteriore opaco. Cambia anche la forma del camera bump che ospita i moduli fotografici.

Non rimane che attendere l’evento del 13 agosto organizzato da Google. Nell’occasione, potrebbero essere presentati anche altri nuovi dispositivi, incluso l’inedito TV Streamer che sembra destinato a raccogliere l’eredità della fortunata gamma Chromecast, con un design inedito e funzionalità evolute.