Made by Google 2024, tutte le novità attese il 13 agosto

Quest’anno, Google ha deciso di anticipare il suo grande evento hardware al 13 agosto, con un inizio previsto per le 10:00 PT (alle 19, ora italiana). Questo rappresenta un notevole cambiamento rispetto alla tradizione dell’azienda di tenere l’evento Made By Google a metà autunno. Inoltre, questa mossa strategica permetterà a Google di svelare il suo ultimo gioiello, il Pixel 9, prima del lancio dell’iPhone 16 di Apple, previsto per settembre.

A phone built for the Gemini era.

It can do a lot—even let your old phone down easy.

Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/PUmAUi4YBe pic.twitter.com/I3EEXOkq3I

