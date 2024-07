iPhone 16 Pro: fotocamera con teleobiettivo 5x

Apple avrebbe in programma di introdurre la fotocamera a periscopio tetraprismatica con zoom ottico 5x sul futuro iPhone 16 Pro, a cui dovrebbe togliere i veli in occasione del consueto evento autunnale dedicato al lancio dei nuovi smartphone. Si tratta di una funzione già presente sull’attuale 15 Pro Max, ma non sul modello Pro “base”.

iPhone 16 Pro: fotocamera a periscopio tetraprismatica con zoom ottico 5x

Andando più in dettaglio, secondo le indiscrezioni l’aggiornamento sarà possibile grazie ai produttori taiwanesi di lenti Largan Precision e Genius Electronic Optical (GSEO).

Largan Precision, che ha fornito le lenti periscopiche per iPhone 15 Pro Max, si aspetta di ottenere nuovamente una parte significativa degli ordini per i componenti della fotocamera tetraprismatica di iPhone 16 Pro. Adam Lin, presidente di Largan, ha infatti riferito che il settore dei componenti ottici vedrà un picco nelle vendite tra settembre e novembre, ovvero il periodo per il quale è atteso il lancio dei nuovi modelli di smartphone Apple.

GSEO, che è un nuovo nome nella catena di fornitura per il suddetto componente, sta invece sottoponendo le sue lenti periscopiche a test di qualità con risultati interessanti. Le lenti del produttore sarebbero prtanto attraversando la fase di validazione e se tutto andrà per il verso giusto la produzione dovrebbe iniziare a metà del mese corrente.

Ricordiamo che la lente periscopica tetraprismatica offre fino a 5x di zoom ottico e 25x di zoom digitale. Oltre ai miglioramenti nello zoom ottico con il teleobiettivo, si prevede che la lente periscopica migliori anche la stabilizzazione dell’immagine complessiva e le prestazioni in condizioni di illuminazione scarsa.