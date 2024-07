Gli iPhone 16 Pro avranno il nuovo display OLED M14 di Samsung

Per i futuri iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sono attesi veri e propri portenti per quel che riguarda lo schermo. Stando infatti alle più recenti indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Apple intende adottare il nuovo pannello OLED M14 di Samsung ad alte prestazioni.

iPhone 16 Pro con il nuovo pannello OLED M14 di Samsung ad alte prestazioni

Andando più in dettaglio, il pannello in questione, parte della serie “M” progettata per gli smartphone di punta, è realizzato con 14 differenti materiali ed è stato sviluppato per offrire una luminosità superiore e una maggiore longevità rispetto ai modelli precedenti.

Samsung ha già effettuato gli ordini per i materiali necessari alla produzione del display e sta preparando la produzione di massa nella seconda metà dell’anno, il che coinciderebbe alla perfezione con il lancio dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino. Lo smartphone Pixel 9 di Google è l’unico altro dispositivo che dovrebbe adottare il display in questione nel 2024.

Da tenere presente che un precedente report proveniente dalla Cina aveva affermato che i modelli di iPhone 16 Pro di quest’anno offriranno una luminosità SDR fino a 1.200 nits, con un incremento del 20% rispetto ai modelli attuali. La luminosità di picco HDR dovrebbe però rimanere a 1.600 nits, ovvero analoga a quella dell’attuale display dell’iPhone 15 Pro.

Un’altra voce ha suggerito che tutti i modelli di iPhone 16 adotteranno una nuova tecnologia di visualizzazione OLED micro-lens per migliorare la luminosità e ridurre il consumo energetico, ma al momento non è ancora chiaro se la cosa sia legata ai nuovi pannelli di Samsung o meno.