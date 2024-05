iPhone 16 Pro: display ancora più luminoso

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, iPhone 16 Pro, ovvero il successore di iPhone 15 Pro a cui Apple toglierà i veli questo autunno insieme al resto della nuova gamma dei suoi smartphone, sarà dotato di un display che raggiungerà una luminosità di picco di 1.200 nit nell’uso tipico, vale a dire con contenuto SDR. Si tratterebbe di un incremento del 20% rispetto ai 1.000 nit supportati dal modello corrispondente attuale.

iPhone 16 Pro: display con luminosità di picco di 1.200 nit

Si prevede, invece, che lo smartphone arrivi a 1.600 nit di picco per i contenuti HDR, che corrisponde al valore raggiunto dal modello attuale.

Quando Apple delinea le specifiche di visualizzazione per i suoi dispositivi, generalmente elenca la luminosità massima tipica, ovvero la luminosità dello schermo durante l’uso occasionale quando il contenuto HDR non viene visualizzato, mentre per i contenuti HDR vi è una luminosità di picco separata.

Da tenere presente che iPhone 15 Pro e diverse generazioni precedenti di smartphone Apple hanno raggiunto il limite massimo di 1.000 nit di luminosità e 1.600 per l’HDR.

Da tenere presente che le informazioni in questione non sono ancora state confermate ufficialmente, motivo per cui alla fine potrebbero anche rivelarsi non corrente, ma la fonte è da reputare sufficientemente attendibile, è la stessa che settimane addietro ha informato in merito al fatto che il nuovo iPad Pro sarebbe stato proposto con display opaco. Il tablet della gamma Pro di Apple dotato di chip M4, presentato in occasione dell’evento “Let loose” tenutosi qualche giorno fa, è stato poi effettivamente proposto anche con vetro nano-texture.