Nuovi iPad, tutto sui nuovi tablet: Air, Pro con M4 e Pencil Pro

Come previsto, i nuovi iPad sono i protagonisti assoluti dell’evento Let loose organizzato oggi da Apple. Ad aprire l’appuntamento è Tim Cook, parlando del recente lancio di Vision Pro e delle new entry della linea Macbook, ma il focus di oggi è sui tablet.

iPad Air, ora anche da 13 pollici

Si parte subito forte con iPad Air. È disponibile in due formati: quello classico da 11 pollici e nell’inedito formato da 13 pollici, adatto a chi necessita di più spazio e per il multitasking. La fotocamera frontale è stata spostata al centro della cornice, come chiesto a gran voce dagli utenti.

Sotto la scocca batte il cuore pulsante del chip Apple M2. Queste sono le quattro colorazioni disponibili.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche e delle caratteristiche integrate. Si parte da 599 dollari per il modello da 11 pollici e da 799 dollari per quello da 13 pollici, le consegne prenderanno il via la prossima settimana.

I nuovi iPad Air con Apple M4

Si passa poi subito al nuovo iPad Pro. Con spessore ridotto a soli 5,1 millimetri, è disponibile nelle due versioni da 11 e 13 pollici. Sono due anche le colorazioni previste.

Tra i punti di forza c’è il display con tecnologia Tandem OLED (composta da due pannelli OLED) con supporto a XDR che raggiunge la luminosità massima della categoria. Ne deriva uno schermo che la mela morsicata ha battezzato Ultra Retina XDR.

A sorpresa, è stato annunciato il chip Apple M4. Come si può immaginare, è caratterizzato da un boost notevole in termini di prestazioni. Nella componente trovano posto una CPU 10-core, una GPU 10-core e, naturalmente, il Neural Engine 16-core da per le applicazioni di intelligenza artificiale in grado di eseguire fino a 38.000 miliardi di operazioni per secondo.

Sul retro c’è una fotocamera da 12 megapixel migliorata, affiancata da LiDAR e flash adattivo. Quella frontale è al centro della cornice, come già visto per iPad Air. I nuovi iPad Pro saranno in vendita a partire dalla prossima settimana con prezzi da 999 dollari per il modello da 11 pollici e da 1.299 dollari per quello da 13 pollici.

Naturalmente, il sistema operativo è iPadOS con accesso a tutte le funzionalità più avanzate della piattaforma. Restando in tema software, il gruppo di Cupertino ha annunciato le nuove versioni di Final Cut Pro e Logic Pro, con modalità di interazione ottimizzate per gli schermi touch e aggiunte basate sull’IA.

La nuova Magic Keyboard e Apple Pencil Pro

Debutta anche la nuova Magic Keyboard per iPad Pro con pulsanti funzione e un trackpad più grande. La versione da 11 pollici costa 299 dollari, quella da 13 pollici invece 399 dollari.

Evolve anche il pennino della mela morsicata, come previsto, con l’annuncio di Apple Pencil Pro. Nuove modalità di interazione, feedback aprico e giroscopio per un controllo migliorato sono alcune delle novità introdotte.

È compatibile sia con i nuovi iPad Pro sia con i nuovi iPad Pro. Il prezzo di lancio è 129 dollari.

L’evento si chiude con un altro annuncio di cui approfitteranno in molti: il modello base di iPad diventa ancora più economico ed è ora proposto a 329 dollari. Tim Cook dà appuntamento a tutti al mese prossimo, alla WWDC24.