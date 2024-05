Apple, nuovi iPad: cosa aspettarsi e come vedere l'evento

Ci siamo: è il giorno dell’evento Let loose organizzato da Apple, durante il quale saranno presentati i nuovi iPad. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, alle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming dal sito ufficiale del gruppo di Cupertino oppure attraverso il canale ufficiale YouTube, dal player che alleghiamo qui sotto.

Let loose: l’evento Apple per i nuovi iPad

Per quanto riguarda i tablet iPadOS in arrivo, dovremmo assistere al debutto dei modelli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici con display OLED, come previsto da diverse indiscrezioni circolate di recente. Tra gli altri cambiamenti introdotti, sul fronte hardware, dovrebbe esserci un restyling generale, tanto da ridurre fino al 20% lo spessore dei dispositivi. Sarà da verificare se questo avrà conseguenze sulla batteria.

Entrambe le versioni dovrebbero essere animate dai chip M3 già visti in azione sui computer della linea Mac. Sono circolate voci di corridoio anche a proposito di un possibile lancio di Apple M4, ma con tutta probabilità se ne riparlerà più avanti nel corso dell’anno.

Sempre in merito al design, la fotocamera frontale dovrebbe essere spostata sul lato lungo del tablet, risolvendo così il problema di inquadratura ben noto a chi è solito utilizzare il dispositivo durante le riunioni da remoto.

Durante l’evento dovrebbe essere presentato anche il nuovo iPad Air da 12,9 pollici (che affiancherà quello esistente da 10,9 pollici). In questo caso, il pannello dovrebbe rimanere LCD come sulle generazioni precedenti. In merito al comparto hardware, è atteso l’upgrade al chip M2.

Un altro protagonista sarà quasi certamente il nuovo pennino (forse Pencil 3 o Pencil Pro) con punte magnetiche intercambiabili e, forse, una tastiera riprogettata (Magic Keyboard) con base in alluminio, trackpad più largo e pulsanti aggiuntivi. non è da escludere un aumento dei prezzi piuttosto consistente, ma ne sapremo di più tra poche ore.

Infine, il software. Dovrebbe essere confermata la data di uscita di iOS 17.5 e di iPad OS 17.5.

Una curiosità: visitando il sito ufficiale apple.com, è possibile cancellare il logo della mela morsicata. Un piccolo e simpatico easter egg, con cui interagire in attesa dell’evento.

Ingannare l’attesa di un appuntamento con in questo modo è una tradizione anche per Google, che proprio per la prossima settimana (14 maggio) ha organizzato il keynote di apertura dell’I/O 2024. Il puzzle realizzato per l’occasione è Break the Loop.