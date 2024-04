Nuovo iPad Pro con schermo OLED e chip Apple M4

L’evento “Let Loose” dl 7 maggio sarà interamente dedicato ai nuovi tablet. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple potrebbe annunciare a sorpresa un iPad Pro con chip M4. Questo potrebbe essere il primo dispositivo dell’azienda di Cupertino che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. Previsto inoltre il lancio di nuovi iPad Air, Apple Pencil e Magic Keyboard.

iPad Pro: Apple M4 e IA

Gli attuali iPad Pro da 11 e 12,9 pollici con chip Apple M2 sono stati annunciati il 26 ottobre 2022. Da mesi circolano indiscrezioni sui nuovi modelli con schermo OLED e chip Apple M3. Secondo le fonti di Mark Gurman, l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di passare direttamente al chip Apple M4 (inizialmente atteso con i prossimi MacBook Pro, Mac mini e iMac entro fine anno).

Non è noto però se il nuovo SoC verrà utilizzato per entrambi i tablet o solo per quello con display da 12,9 pollici. È certo invece che integrerà una NPU (Neural Processing Unit) più potente di quella presente nell’attuale Apple M3 (18 TOPS). Il giornalista di Bloomberg afferma che il nuovo iPad Pro potrebbe essere il primo vero dispositivo IA di Apple.

iPadOS 18 sarà disponibile insieme a iOS 18, quindi il debutto della versione stabile è previsto non prima di settembre. Durante la WWDC 2024 del 10-14 giugno verranno illustrate tutte le novità e probabilmente rilasciata la versione beta per gli sviluppatori. Le funzionalità IA che sfruttano il chip M4 dovrebbero essere aggiunte al nuovo tablet con un successivo aggiornamento. Apple ha avviato contatti con OpenAI e Google per usare i rispettivi modelli di IA generativa.

Durante l’evento del 7 maggio è previsto anche l’annuncio di un iPad Air da 12,9 pollici, una nuova Apple Pencil con feedback aptico e una versione aggiornata della Magic Keyboard.