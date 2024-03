WWDC24: Apple ha confermato la data dell'evento

Il gruppo di Cupertino ha confermato la data dell’evento WWDC24: la conferenza annuale rivolta agli sviluppatori andrà in scena dal 10 al 14 giugno, si svolgerà presso l’Apple Park e sarà disponibile online per intero. Come sempre, in occasione dell’apertura, verrà trasmesso un keynote con gli annunci delle più importanti novità in arrivo.

10 giugno, Apple Park: va in scena la WWDC24

Il comunicato stampa ufficiale fa riferimento a funzionalità inedite destinate a tutti i suoi sistemi operativi ovvero iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Per gli addetti ai lavori ci saranno poi strumenti e framework.

Tutta la Worldwide Developers Conference 2024 verrà trasmessa sul sito Apple Developer e attraverso il canale ufficiale YouTube della mela morsicata. Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations, ha dichiarato Siamo entusiasti di entrare in contatto con sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo alla WWDC24 durante una straordinaria settimana dedicata alla tecnologia e alla community .

Tra le novità attese ci sono anche quelle legate all’ambito dell’intelligenza artificiale. La scorsa settimana sono emerse indiscrezioni in merito a una presunta collaborazione con realtà di terze parti (Google, OpenAI e Anthropic) su questo fronte. Come sottolineato di recente dal CEO Tim Cook, sono in arrivo funzionalità di IA generativa destinate ai dispositivi del gruppo. Per quanto riguarda le piattaforme software, iOS 18 è stato invece protagonista di un rumor che ipotizza l’introduzione di una maggiore libertà nella personalizzazione della homescreen su iPhone, rimasta fino a oggi piuttosto bloccata.