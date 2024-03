iOS 18 come Android: homescreen personalizzabile?

L’aggiornamento al sistema operativo iOS 18 che arriverà il prossimo autunno dovrebbe portare con sé alcune novità importanti anche per quanto riguarda la personalizzazione della homescreen. Meglio tardi che mai. Ad affermarlo è stata, nel fine settimana, la redazione del sito MacRumors, sulla base di quanto riferito da diverse fonti ritenute a conoscenza dell’iniziativa (seppur rimaste anonime) e dando forza a un’indiscrezione già riportata dal solito Mark Gurman di Bloomberg all’interno della sua newsletter Power On.

Più libertà per la homescreen di iOS 18

Nel dettaglio, Apple sarebbe pronta a concedere più libertà per quanto riguarda la disposizione delle icone sulla schermata principale: gli elementi rimarranno sempre ancorati a una sorta di griglia invisibile come avviene oggi, ma con la possibilità di creare righe o colonne vuote tra di loro, senza per forza di cose ricorrere alle applicazioni di terze parti che oggi rappresentano l’unico modo per farlo. Un aspetto, questo, su cui la mela morsicata si è sempre posta in modo piuttosto restrittivo, nel nome di un’uniformità del design per l’interfaccia.

Ricordiamo che fin da iOS 16, rilasciato nel 2022, è possibile personalizzare la lock screen. Lo stesso dovrebbe avvenire anche con la homescreen, che dunque si ritiene possa essere interessata dal più importante cambiamento tra quelli visti nel corso degli ultimi anni.

La redazione del sito Android Authority fa notare che, questa possibilità, è concessa agli utenti Android fin dalle prime versioni uscite ormai quasi vent’anni fa.

Come da tradizione, Apple annuncerà l’arrivo del nuovo sistema operativo in occasione dell’evento WWDC24 (Worldwide Developers Conference) dedicato agli sviluppatori e che andrà in scena a giugno. Si ritiene che la piattaforma possa integrare funzionalità di intelligenza artificiale generativa realizzate con l’aiuto dei modelli messi a punto da Google, OpenAI e Anthropic. Non sarà l’unico cambiamento: è attesa anche l’introduzione del supporto alla tecnologia RCS per l’applicazione Messaggi.