iOS 18: IA con l'aiuto di Google, OpenAI e Anthropic?

Il noto Mark Gurman di Bloomberg aveva già svelato un possibile accordo tra Apple e Google per portare Gemini sugli iPhone. Il giornalista ha ora fornito ulteriori dettagli sulle partnership che l’azienda di Cupertino potrebbe avviare anche con OpenAI e Anthropic per includere le funzionalità IA in iOS 18.

Diversi modelli IA per iOS 18?

Apple sviluppa il suo modello Ajax da alcuni anni, ma potrebbe chiedere aiuto alla concorrenza per velocizzare il lancio delle funzionalità IA con iOS 18. Secondo Gurman, l’azienda di Cupertino avrebbe contattato Google, OpenAI e Anthropic per integrare i rispettivi modelli nella nuova versione del sistema operativo.

L’idea sarebbe quella di usare Gemini, GPT o Claude per il chatbot (in pratica una versione potenziata di Siri), mentre Ajax gestirà altre attività (in Cina è possibile invece un accordo con Baidu). Ma perché Apple dovrebbe chiedere il supporto esterno a più provider?

Un eventuale partnership esclusiva con Google finirebbe sicuramente sotto la lente delle autorità. Il contratto miliardario sottoscritto per il motore di ricerca predefinito è uno degli argomenti trattati durante il processo antitrust contro l’azienda di Mountain View (che paga anche una percentuale importante sulle entrate pubblicitarie).

Secondo Gurman, Apple potrebbe incassare parecchi soldi da Google o altri provider per i servizi di intelligenza artificiale generativa degli iPhone. Allo stesso tempo eviterebbe gli enormi investimenti (miliardi di dollari) per eseguire i modelli, velocizzerebbe il lancio delle funzionalità IA e “scaricherebbe” sui partner la colpa di eventuali problemi (allucinazioni, privacy, copyright e altri).

Maggiori informazioni verranno sicuramente divulgate durante la WWDC 2024 di giugno. iOS 18 è stato già definito il più grande aggiornamento software della storia degli iPhone. Oltre all’IA ci saranno altre importanti novità, tra cui il supporto RCS per l’app Messaggi, una design rinnovato e una schermata home più personalizzabile.