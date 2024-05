Stack Overflow: ban per gli utenti che protestano

Stack Overflow ha annunciato un accordo con OpenAI che permetterà all’azienda guidata da Sam Altman di usare i post pubblicati per l’addestramento dei modelli GPT. Gli utenti che hanno modificato le risposte per protesta sono stati sospesi.

I contenuti non possono essere modificati

In base alla partnership annunciata il 6 maggio, OpenAI può usare le API di Stack Overflow per accedere all’enorme archivio di domande/risposte su argomenti di programmazione. In cambio, l’azienda olandese (Prosus) può usare i modelli GPT nella piattaforma Overflow AI. In seguito all’accordo, molti utenti hanno iniziato a modificare domande e risposte, in quanto non è stato chiesto un esplicito consenso per l’uso da parte di OpenAI.

Un programmatore di Epic Games ha provato a cancellare i contenuti, ma questa operazione non è consentita se ci sono risposte alla domanda. È possibile invece modificare domande e risposte in casi limitati, ad esempio per aggiungere dettagli o eliminare dati sensibili.

Il programmatore ha modificato le risposte con più voti per aggiungere un messaggio di protesta. Circa un’ora dopo, i moderatori hanno ripristinato il testo originario e sospeso il suo account per 7 giorni. In base ai termini del servizio, i contenuti pubblicati diventano permanentemente di Stack Overflow, quindi l’utente non può revocare il permesso di usarli (con l’indicazione dalla fonte).

Alcuni utenti affermano che possono chiedere l’applicazione dell’art. 17 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), noto anche come diritto all’oblio. Tuttavia, l’articolo copre solo i dati personali. In pratica, l’unico modo per evitare l’uso dei contenuti da parte di OpenAI è interrompere la scrittura di domande e risposte su Stack Overflow.