Ricerca AI dei file nell'app Copilot su Windows 11

Microsoft ha rilasciato una nuova versione dell'app Copilot per gli Insider con la funzionalità di ricerca semantica e una schermata home aggiornata.
Microsoft

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app Copilot per gli iscritti al programma Insider di Windows 11. L’azienda di Redmond ha aggiunto la ricerca AI dei file sui Copilot+ PC e aggiornato l’interfaccia home. È stata inoltre rilasciata la build 27928 nel canale Canary con novità per l’app Impostazioni.

Ricerca semantica e nuova home

Una delle funzionalità AI di Windows 11 24H2 è la ricerca semantica. Utilizzando il linguaggio naturale è possibile cercare contenuti sul computer tramite Windows Search. Questa capacità è stata ora estesa all’app Copilot.

Dopo aver scaricato la versione 1.25082.132.0 o successiva dal Microsoft Store è possibile usare l’app per trovare i file tramite linguaggio naturale. Non è più necessario ricordare il nome o le parole contenute. Gli Insider possono inserire prompt del tipo “Trova immagini di ponti al tramonto“, “Trova il mio CV” o “Trova il file con la ricetta della chicken tostada“.

Nelle impostazioni dell’app è possibile scegliere i permessi. La ricerca AI funziona ovviamente solo sui Copilot+ PC e su determinati tipi di file. Al momento supporta solo sei lingue: inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.

Ricerca semantica app Copilot

Microsoft ha inoltre aggiornato la schermata home. L’utente vedrà diverse sezioni con app, file e conversazioni recenti. I file supportati (.png, .jpeg, .svg, .pdf, .docx, .xlsx, .csv, .json e .txt) possono essere caricati nella finestra della chat e Copilot può eseguire le azioni correlate, come il riassunto di un documento o l’identificazione degli oggetti nelle foto.

App Copilot home

Cliccando sulle app recenti nella sezione “Get guided help with your apps” (Ricevi aiuto guidato con le tue app) verrà automaticamente avviata una sessione di Copilot Vision.

Nella build 27928 presente nel canale Canary sono state spostate alcune impostazioni relative a data, ora e lingua dal Pannello di controllo all’app Impostazioni.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 21 ago 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 ago 2025
