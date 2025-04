Windows 11 24H2: molte novità in arrivo

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26100.3902 (KB5055627) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Questa versione del sistema operativo include molte novità per i Copilot+ PC, tra cui la funzionalità Recall, che potrebbero essere accessibili a tutti con l’aggiornamento opzionale di fine mese e quello obbligatorio del 13 maggio.

Novità in arrivo per Windows 11 24H2

La novità principale per i Copilot+ PC è Recall. Sui dispositivi con processori AMD, Intel e Qualcomm che integrano una NPU in grado di raggiungere i 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) è possibile attivare la funzionalità per salvare snapshot delle attività. Gli utenti potranno quindi trovare app, siti, documenti e altro a partire da una descrizione testuale.

Utilizzando invece la funzionalità Click to Do è possibile eseguire diverse azioni su testo e immagini, tra cui copia, cerca su web, chiedi a Copilot, riassumi, riscrivi, cancella oggetti e rimuovi sfondo. Queste azioni vengono eseguite localmente utilizzando il modello Phi Silica di Microsoft.

Per i Copilot+ PC con processori AMD e Intel sono disponibili anche due funzionalità di Windows Search. In Esplora file, nella barra delle applicazioni e nelle impostazioni è possibile usare la ricerca semantica per trovare file, documenti e altro con il linguaggio naturale. Gli utenti possono inoltre cercare le foto su OneDrive (serve lo stesso account Microsoft usato per Windows 11).

Le altre novità include nella build 26100.3902 (KB5055627) sono per tutti i computer. Phone Link permette di accedere allo smartphone ed eseguire varie azioni direttamente dal menu Start. Windows Share consente invece di modificare le immagini durante la condivisione. Ci sono infine vari bug fix per Esplora file, menu Start e barra delle applicazioni.