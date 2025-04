Recall sui Copilot+ PC con Windows 11: ci siamo (forse)

Microsoft ha dato il via alla distribuzione della build 26100.3902 (KB5055627) per la versione d’anteprima di Windows 11 24H2 riservata agli Insider presenti nel Release Preview Channel: tra le novità introdotte c’è anche il ritorno di Recall. Si tratta della funzionalità AI prevista in esclusiva per i Copilot+ PC, annunciata in grande stile lo scorso anno e poi messa in standby a causa dei tanti problemi emersi.

Windows 11: Recall (Richiamo) torna in anteprima

Dopo aver corretto il tiro, intervenendo sulle criticità segnalate e relative alla sicurezza, la software house è dunque pronta a introdurla definitivamente. La fase di test prosegue con quest’ultimo passaggio, prima che il rollout arrivi a interessare l’edizione finale del sistema operativo. Questa la descrizione fornita dal blog ufficiale.

Lavori su così tante app, siti e documenti che può essere difficile ricordare dove hai visto qualcosa che desideri recuperare. Recall ti fa risparmiare tempo, offrendo un modo completamente nuovo di cercare cose che hai visto o fatto sul tuo PC, in modo sicuro. Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale dei Copilot+ PC, ora è possibile trovare e tornare rapidamente a qualsiasi app, sito Web, immagine o documento semplicemente descrivendone il contenuto.

A differenza di quanto previsto in un primo momento, sarà una funzionalità di tipo opt-in. Vale a dire che gli utenti dovranno esprimere il loro consenso per l’attivazione e che l’impiego non sarà in alcun modo forzato. Senza l’autorizzazione esplicita, l’intelligenza artificiale del PC non potrà salvare gli snapshot ovvero le fotografie dello schermo da analizzare in un secondo momento per ritrovare gli elementi desiderati. Il nome scelto per l’italiano è Richiamo.

Lo scivolone di Microsoft al lancio iniziale di Recall, lo scorso anno, è tra le dimostrazioni più emblematiche di quanto la corsa a implementare caratteristiche AI ovunque (e in modo talvolta forzato), per battere sul tempo la concorrenza, stia portando le software house a sottovalutare i potenziali rischi legati a una tecnologia che ancora presenta ampi margini di miglioramento, anche e soprattutto sul fronte della sicurezza.