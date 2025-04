Windows 11 24H2: novità della build 26200.5518

Microsoft ha rilasciato la nuova build 26200.5518 di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Ci sono due principali novità per tutti i dispositivi e alcuni miglioramenti per Copilot+ PC. L’azienda di Redmond ha inoltre distribuito la build 26120.3671 nel canale Beta che consente anche di testare la funzionalità Quick Machine Recovery.

Novità e miglioramenti della build 26200.5518

Windows 10 permette di cambiare l’altezza della barra delle applicazioni e la dimensione delle icone. Queste opzioni non sono disponibili in Windows 11, quindi è necessario utilizzare un tool di terze parti. Finalmente Microsoft ha deciso di aggiungere la funzionalità per il ridimensionamento delle icone, molto utile quando la barra delle applicazioni diventa troppo affollata.

Nella sezione “Comportamenti della barra delle applicazioni” in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni è presente la voce “Mostra pulsanti più piccoli nella barra delle applicazioni“. È possibile scegliere tre opzioni: Sempre, Mai e Quando la barra delle applicazioni è piena. Quest’ultima effettua il ridimensionamento automatico delle icone.

La seconda novità semplifica la condivisione dei file. Trascinando un file con il mouse dal desktop o da Esplora file viene mostrato una “drag tray” nella parte superiore dello schermo che consente di condividere il file con le app visualizzate.

Due miglioramenti sono esclusivi dei Copilot+ PC. Per la funzionalità Recall è stata introdotta la cronologia di ricerca, mentre in Click to Do è presente la nuova azione Ask Copilot che permette di chiedere informazioni all’assistente AI sul testo o l’immagine selezionati.

La build 26120.3671 include le stesse novità e gli stessi miglioramenti, ma c’è anche la possibilità di testare la funzionalità Quick Machine Recovery. Gli utenti possono simulare un crash del sistema operativo e verificare l’efficacia del ripristino automatico con l’installazione dei fix da Windows Update.