Windows 11 24H2: nuova build con Quick Machine Recovery

Insieme alla build 26200.5516 per il canale Dev, Microsoft ha rilasciato la build 26120.3653 (KB5053658) di Windows 11 24H2 per il canale Beta. Sono in comune quasi tutte le novità, tranne la funzionalità Quick Machine Recovery, annunciata a fine novembre 2024 durante la conferenza Ignite.

Quick Machine Recovery e altre novità

La funzionalità Quick Machine Recovery è stata introdotta per velocizzare il ripristino del sistema operativo dopo un eventuale problema software che impedisce l’avvio del computer. Quando si verifica il crash del PC con la famigerata schermata blu della morte è necessario l’accesso fisico al sistema.

Quick Machine Recovery consente invece di rilevare e risolvere il problema direttamente dal Windows Recovery Environment (WinRE). Quando non si avvia, il computer entra in WinRE, effettua la connessione alla rete, invia i dati di diagnostica a Microsoft e riceve il fix tramite Windows Update. Attualmente è in test per gli Insider che usano la build 26120.3653. In futuro verrà attivato in Windows 11 Home, mentre gli utenti con Windows 11 Pro e Enterprise potranno attivare, disattivare e personalizzare la funzionalità.

Tutte le altre novità sono identiche a quelle presenti nella build 26200.5516 per il canale Dev. Gli Insider troveranno aggiornamenti per Click to Do, Windows Share e Narrator (assistente vocale). In caso di riavvio forzato dovuto a bug viene ora mostrata una schermata di colore verde.