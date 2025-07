Windows 11 24H2: confermati i problemi di stabilità

Nemmeno il tempo di rilassarsi, dopo aver annunciato che 24H2 è diventata la versione più affidabile di Windows 11, e tocca parlare dei suoi problemi di stabilità. Alcuni utenti se ne erano già accorti in autonomia, riscontrando un calo delle prestazioni e rallentamenti durante il normale uso del PC, soprattutto nell’esecuzione di giochi come Fortnite o gestendo programmi (anche Word) in multitasking. Ora è giunta la conferma ufficiale.

Problemi di stabilità da maggio per Windows 11 24H2

Microsoft ha aggiornato il documento di supporto per l’aggiornamento KB5062660 distribuito la scorsa settimana. È quello che porta la tanto chiacchierata funzionalità Recall in Europa e che introduce la Black Screen of Death. Proponiamo di seguito in forma tradotta quanto reso noto dalla software house.

Questo aggiornamento risolve un problema riscontrato in rari casi dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di maggio 2025 e degli aggiornamenti successivi, che causava problemi di stabilità sui dispositivi. Alcuni dispositivi non rispondevano più e smettevano di rispondere in situazioni specifiche.

La causa dei problemi non è stata rivelata. Il gruppo di Redmond si limita a far sapere che l’ultimo update distribuito interviene per risolverli. L’origine dell’imprevisto è da ricercare nel pacchetto rilasciato durante il Patch Tuesday di maggio, quel KB5058411 la cui installazione è stata obbligatoria per tutti.

Un altro bug risolto è quello inerente a Windows Firewall. Ne abbiamo scritto diverse volte su queste pagine.

Questo aggiornamento risolve un problema riscontrato nel Visualizzatore eventi come “Evento 2042” per Windows Firewall con sicurezza avanzata. L’evento viene visualizzato come “Lettura configurazione non riuscita” con il messaggio “Sono disponibili altri dati”.

Va ricordato che i correttivi presenti nell’aggiornamento KB5062660 (opzionale) saranno contenuti nel prossimo Patch Tuesday. Entro le prossime settimane saranno dunque messi a disposizione di tutti, sotto forma di download obbligatorio. Chi desidera scaricarlo e installarlo subito lo puoi fare attraverso l’utility Windows Update.