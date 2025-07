Windows 11: 24H2 è la versione più affidabile, parola di Microsoft

L’attuale 24H2 è la versione più affidabile di Windows 11. Lo afferma Microsoft, in un intervento sul blog ufficiale, autoelogiando il lavoro svolto fin qui. Nel dettaglio, la software house afferma che rispetto a Windows 10 22H2, i tassi di errore per riavvii imprevisti sono diminuiti del 24% . La statistica è calcolata sulla base della telemetria raccolta dai PC nel mese di luglio 2025.

Microsoft elogia l’affidabilità di Windows 11 24H2

Il risultato raggiunto, secondo il gruppo di Redmond, è merito della profonda collaborazione tra i team di ingegneria, progettazione e ricerca sugli utenti, nonché l’impegno nel rendere Windows più resiliente per tutti . Un ringraziamento esplicito dovrebbe essere rivolto anche agli Insider coinvolti nella fase di test e di raccolta dei feedback.

Chi ha quotidianamente a che fare con il sistema operativo sa bene quanto installare un aggiornamento, apportare una modifica alle impostazioni o configurare un nuovo driver possa tradursi nella comparsa di un errore o di un crash. A proposito: è appena arrivata la Black Screen of Death, mandando in pensione quella blu che ha provocato tanti grattacapi nel corso degli anni.

Restando in tema, il tempo speso sulla schermata di errore è diminuito mediamente dai 40 secondi dell’ottobre 2022 agli attuali 2 secondi. Non siamo certi sia sufficiente per leggere o trascrivere il codice mostrato nella parte inferiore, utile per capire cosa ha innescato il problema.

Aspettando 25H2 e poi Windows 12

Intanto, l’arrivo della prossima versione 25H2 si avvicina. Microsoft è già al lavoro, insieme agli Insider, per renderla più veloce. La distribuzione è prevista nel corso dell’autunno.

Nel 2026 dovrebbe poi toccare a Windows 12. Al momento non si sa molto a proposito del nuovo sistema operativo. Possiamo immaginarlo come una piattaforma in cui l’intelligenza artificiale sarà integrata fin da subito, si spera in modo non invadente. Dopotutto, i feedback riservati a Copilot e a funzionalità di Windows 11 come Recall sono stati spesso molto critici.