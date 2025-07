Windows 11 25H2: novità per AI e privacy

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26200.5710 (KB5062676) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La principale novità è rappresentata dalla descrizione AI delle immagini con la funzionalità Click to Do e Narrator (Assistente vocale). È possibile inoltre vedere quali app di terze usano i modelli AI locali.

Descrizione AI delle immagini

Le prime due novità sono esclusive per i Copilot+ PC. Nel menu contestuale della funzionalità Click to Do è stata aggiunta la nuova azione Describe Image. Era stata introdotta nella precedente build solo per i processori Snapdragon X. Ora è disponibile anche per i processori Intel Core Ultra 200V e AMD Ryzen AI 300. Permette di generare un testo descrittivo di immagini, tabelle e grafici.

Una simile funzionalità viene offerta tramite Narrator. Sfruttando i modelli AI installati sul dispositivo viene generata la descrizione di immagini, grafici e tabelle. L’assistente vocale “leggerà” il contenuto delle immagini (persone, oggetti, colore, testo, numeri). Sui normali dispositivi verrà letta una descrizione meno dettagliata.

Nella pagina Impostazioni > Privacy e sicurezza > Generazione testo e immagini è possibile vedere quali applicazioni di terze parti hanno usato recentemente i modelli AI di Microsoft. Nella build 26200.5710 è presente solo l’interfaccia utente. La funzionalità verrà aggiunta nelle prossime build.

Gli Insider possono segnalare eventuali problemi di prestazioni tramite Feedback Hub. In tal caso verranno inviati i log conservati in una directory dedicata. In questa versione preliminare del sistema operativo sono stati risolti diversi bug. Windows 11 25H2 verrà distribuito in autunno. Tra le novità c’è il restyling del menu Start. Nel 2026 dovrebbe arrivare Windows 12.

La descrizione delle immagini tramite Click to Do e Narrator è disponibile anche nella build 26120.4741 (KB5062678) di Windows 11 24H2 rilasciata nel canale Beta.