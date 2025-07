Windows 11 25H2: descrizione AI delle immagini

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26200.5702 (KB5062653) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La seconda versione preliminare, dopo quella di fine giugno, include due novità principali. Una è esclusiva dei Copilot+ PC, mentre l’altra è per tutti i dispositivi. Le stesse funzionalità sono presenti nella build 26120.4733 (KB5062651) di Windows 11 24H2 nel canale Beta.

Novità della build 26200.5702

Windows 11 24H2 è la prima versione del sistema operativo che include diverse funzionalità AI per i Copilot+ PC, ovvero dispositivi con processori AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V e Qualcomm Snapdragon X. Microsoft continuerà ovviamente ad aggiungere e migliorare le funzionalità in Windows 11 25H2. Nella build 26200.5702 (KB5062653) è presente una nuova azione per Click to Do.

Gli utenti possono già eseguire varie operazioni con le immagini (elencate nel menu contestuale), come l’eliminazione dello sfondo o degli oggetti indesiderati con le app Paint e Foto. La nuova azione Describe Image permette di sfruttare i modelli AI per ottenere la descrizione testuale dell’immagine. L’elaborazione avviene sul dispositivo. Al momento sono supportati solo i Copilot+ PC con processori Snapdragon.

La seconda novità riguarda la sicurezza. Alcune attività richiedono i privilegi di amministratore. Gli utenti non dovrebbero mai effettuare l’accesso con un account amministratore perché ciò facilita il “lavoro” dei cybercriminali. Nella build 26200.5702 è stata aggiunta un’impostazione in Sicurezza di Windows > Protezione account che permette di ottenere temporaneamente i permessi di amministratore dopo aver effettuato l’autenticazione con Windows Hello. In pratica è l’equivalente Windows del comando sudo di Linux.

Microsoft ha inoltre apportato alcuni cambiamenti minori. È stata aggiornata la finestra di dialogo per i permessi di accesso a fotocamera, microfono, posizione e altro. È stata anche rimossa la versione 2.0 di PowerShell. Gli utenti devono usare almeno la versione 5.0 (quella più recente è 7.5.2).

Windows 11 25H2 verrà distribuito in autunno. Tra le novità c’è il restyling del menu Start. Nel 2026 dovrebbe arrivare Windows 12.