Windows 11: integrazione 1Password e versione 25H2

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 26200.5670 (KB5060838) di Windows 11 nel canale Dev del programma Insider. La novità principale è rappresentata dal supporto delle passkey tramite 1Password. L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato che questa è la prima build della versione 25H2. Nel canale Beta è invece presente la build 26120.4520 di Windows 11 24H2 con le stesse novità.

Prima build di Windows 11 25H2

La build 26200.5670 supporta le passkey tramite 1Password. L’integrazione avviene con uno specifico plugin (credential manager API). Gli utenti devono solo seguire una semplice procedura. Innanzitutto è necessario installare la versione beta di 1Password.

Deve quindi essere attivato il plugin in Impostazioni > Account > Passkey > Opzioni avanzate . Dopo aver effettuato la verifica utente con Windows Hello (PIN, riconoscimento facciale o impronta digitale) è possibile usare le passkey salvate in 1Password o creare e salvare nuove passkey. Windows Hello viene utilizzato anche per il login ai siti web.

La seconda novità riguarda solo gli utenti europei. Oltre alla possibilità di scegliere un altro browser predefinito per aprire link e file, con la nuova build verrà aggiunta automaticamente l’icona del browser alla barra delle applicazioni e al menu Start, se l’utente non deseleziona i checkbox in Impostazioni > App > App predefinite .

Dopo aver installato la build 26200.5670, gli Insider vedranno indicata la versione 25H2 in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema . Microsoft spiega che Windows 11 24H2 e Windows 11 25H2 condividono lo stesso “servicing branch”. Il codice viene quindi aggiunto agli aggiornamenti cumulativi mensili, ma è disabilitato.

In autunno (probabilmente entro ottobre) verrà distribuito un “enablement package” che attiva il codice. Al successivo riavvio, gli utenti troveranno le nuove funzionalità e leggeranno Windows 11 25H2 nelle informazioni di sistema. Per le versioni precedenti a Windows 11 24H2 è necessario effettuare l’aggiornamento tradizionale tramite Windows Update. L’upgrade da Windows 10 richiede invece il passaggio intermedio a Windows 11 24H2.