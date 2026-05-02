Menu Esegui di Windows 11 cambia aspetto e arriva la dark mode

Il menu Esegui di Windows, quel piccolo riquadro che si apre con Win+R e che non è cambiato in modo significativo dall’era di Windows 95, cambia finalmente look. Microsoft sta testando una versione moderna con supporto per la dark mode, caricamento più veloce e un’interfaccia costruita con il codice di Command Palette, l’utility di PowerToys per lanciare comandi rapidamente. Il nuovo design è in fase di roll out nel canale Experimental di Windows 11 Insider.

Windows 11 aggiorna finalmente il menu Esegui, cosa cambia

L’aspetto è aggiornato al linguaggio visivo di Windows 11, inclusa la dark mode, che il vecchio menu Esegui non supportava. Microsoft dice che il nuovo menu è più veloce nel caricamento grazie a ottimizzazioni della piattaforma che non rendono solo Esegui veloce, ma aiutano a rendere l’intero sistema operativo più efficiente.

Una modifica pratica: il pulsante “Sfoglia”, la scorciatoia per i file utente, è stato rimosso. Microsoft dice che l’utilizzo era scarso. Al suo posto, un nuovo comando “~\” porta direttamente alla directory utente.

Gli utenti Windows 11 Insider nel canale Experimental possono attivare il nuovo menu Esegui andando in Impostazioni > Sistema > Avanzate e abilitando l’opzione. Una versione preliminare era apparsa nelle build di anteprima l’anno scorso.

Un restyling non basta…

Il menu Esegui è uno degli elementi più longevi dell’interfaccia di Windows, viene usato ogni giorno da amministratori di sistema, sviluppatori e utenti esperti per avviare programmi, aprire percorsi ed eseguire comandi senza passare dal menu Start. Aggiornarlo con la modalità scura e migliorarne la reattività è un intervento essenziale, il genere di aggiornamento di base che Windows 11 dovrebbe estendere a molti altri elementi dell’interfaccia ancora rimasti indietro.

Un esempio concreto è il Pannello di controllo: sezioni come “Programmi e funzionalità” o la gestione dei dispositivi mantengono ancora un’impostazione grafica e logiche di navigazione che risalgono a decenni fa, lontane dallo stile e dalla coerenza del sistema attuale.