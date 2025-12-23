Windows 11, come attivare la nuova finestra Esegui

Nelle ultime build di anteprima di Windows 11 25H2 (canali Dev e Beta, per intenderci) si nasconde una versione completamente rinnovata della vecchia finestra di dialogo “Esegui”. Quella stessa finestra che da decenni ci permette di lanciare comandi rapidi con Win + R.

A questo punto si pone un dilemma: aspettare pazientemente l’annuncio ufficiale o sporcarsi le mani con qualche strumento non proprio ortodosso? Per chi appartenete alla seconda categoria, quella degli smanettoni che considerano le build di anteprima come un parco giochi dove rompere cose è parte del divertimento, ecco la “ricetta” completa per abilitare la nuova finestra Esegui.

Windows 11: come attivare subito la nuova finestra Esegui

Prima di tutto, bisogna aggiornare il sistema all’ultima build disponibile nel canale Dev o Beta di Windows 11. Il protagonista della manovra si chiama ViVeTool, uno strumento non ufficiale, ma ormai leggendario tra gli appassionati di Windows che vogliono attivare funzionalità ancora top secret. Si può scaricare da GitHub. Ecco la procedura completa:

Estrarre i file in una cartella con un nome facile da ricordare., tipo C:\vive;

Aprire il Prompt dei comandi con poteri da amministratore: premere Win + R, digitare cmd e invece di premere semplicemente Invio, fare Ctrl + Shift + Invio;

Spostarsi nella cartella dove è stato estratto ViVeTool usando il comando CD. Se è in C:\vive, basta scrivere esattamente: “CD C:\vive”;

Ora digitare questa stringa “vivetool /enable /id:57156807,57259990,58527096,58381341”;

Premere Invio e riavviare il computer.

Qui Microsoft fa la furbetta. La nuova finestra Esegui esiste già nel sistema, ma è disabilitata per impostazione predefinita mentre quella classica continua a essere quella visibile e utilizzabile. Perché tenere due versioni attive contemporaneamente? Mistero. Forse stanno testando la transizione, forse hanno paura che qualcosa vada storto.

Bisogna andar in Impostazioni > Sistema > Avanzate e attivare manualmente l’opzione “Finestra di dialogo Esegui”. Solo a questo punto, quando si preme Win + R, si vedrà spuntare la nuova finestra.

Il verdetto degli smanettoni

Una volta abilitata, si può finalmente ammirare il risultato del restyling. Vale la pena tutto questo sbattimento per una finestra di dialogo? Dipende da quanto si è curiosi. E se qualcosa va storto o la nuova interfaccia inizia a comportarsi come un gatto nella sua ora matta, si può sempre tornare indietro e disattivare l’opzione nelle Impostazioni. La vecchia guardia è lì che aspetta, fedele come sempre.