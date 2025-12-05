Windows 11, nuova finestra Esegui dopo vent'anni (era ora)

La finestra di dialogo Esegui di Windows 11 ha più di vent’anni e si vede. È un pezzo di interfaccia utente che Microsoft ha sostanzialmente ignorato per due decenni, dandole solo una mano di vernice scura negli ultimi aggiornamenti per farla sembrare meno fuori posto. Ma ora sembra che l’azienda abbia finalmente deciso che forse è ora di fare qualcosa di più che semplicemente supportare la dark mode. E per “qualcosa di più” intendiamo una riprogettazione che rende la finestra Esegui un po’ meno vintage.

Microsoft riprogetta la finestra Esegui su Windows 11

@phantomofearth ha pubblicato uno screenshot della prossima versione ridisegnata, e anche se non è ancora pronta per il debutto ufficiale, mostra chiaramente dove Microsoft vuole andare a parare. La nuova finestra ha una casella più grande per i comandi, una cronologia dei comandi recenti che appare sopra invece di essere nascosta in un menu a tendina, e icone automatiche che compaiono quando il sistema trova l’eseguibile che si sta cercando. Non è esattamente moderno, ma è un miglioramento rispetto a venti anni fa.

La modifica più evidente è la casella di input più grande. Non più quella strisciolina minuscola dove a malapena si vede cosa si sta scrivendo. Ora si ha più spazio per vedere il comando intero, ed è utile quando si digitano path lunghi o comandi con parametri multipli.

E la cronologia dei comandi recenti appare direttamente sopra la casella invece di essere nascosta dietro una freccia a tendina che si deve cliccare. Secondo Windows Central, la finestra mostrerà automaticamente l’icona dell’app dopo aver trovato l’eseguibile. È un tocco carino che dà un feedback visivo immediato.

Addio pulsante Sfoglia

Una cosa che è sparita, il pulsante “Sfoglia” che apriva Esplora File per trovare eseguibili manualmente. Probabilmente perché se si usa la finestra Esegui, si sa già il nome o il path di quello che si vuole eseguire. Altrimenti, si dovrebbe usare il menu Start o la ricerca, non esplorare cartelle attraverso Esegui.

Non è una cosa insensata, visto che la finestra Esegui è sempre stata per gli utenti esperti, che sanno cosa stanno facendo. Se si ha bisogno di sfogliare per trovare un file, probabilmente non dovrebbe usare Esegui in primo luogo. Ma per chi era abituato a quel pulsante, sarà un piccolo adattamento.

Due versioni, la scelta all’utente

La nuova finestra Esegui sarà disponibile affiancata a quella vecchia. Non sostituisce semplicemente la vecchia. No, si avranno entrambe. Di default, Windows 11 userà ancora la vecchia finestra. Ma nella sezione “Avanzate” dell’app Impostazioni si potrà attivare la nuova variante.

Microsoft non ha annunciato ufficialmente niente di tutto questo. Le informazioni sono nascoste nelle ultime build di anteprima, scovate dai soliti smanettoni, come Phantom Fearth. Quindi tecnicamente tutto questo potrebbe cambiare prima del rilascio ufficiale.

Ma considerando che la finestra Esegui attuale ha letteralmente più di vent’anni, anche un update modesto sarebbe il benvenuto. E questo non è nemmeno modesto, è una riprogettazione vera anche se non radicale.