I widget di Windows 11 non si apriranno più per sbaglio

È Microsoft stessa a parlare di widget che distraggono e opprimono su Windows 11. Non è lo sfogo di un utente su Reddit, ma quanto si legge nelle note ufficiali delle ultime build di anteprima. Un’ammissione che arriva dopo anni di lamentele ignorate, e che finalmente anticipa le modifiche attese dagli utenti sin dal 2021.

Microsoft ammette il problema dei widget e annuncia le correzioni

I widget di Windows 11 erano nati per dare accesso rapido a informazioni come meteo, calendario e azioni. Nella pratica, si aprivano quando il cursore ci passava sopra per sbaglio. Mostravano badge e notifiche costanti sulla barra delle applicazioni. Inoltre, il feed MSN pieno di contenuti di bassa qualità, clickbait, notizie sensazionalistiche, articoli che nessuno aveva chiesto, era attivo di default.

L’esperienza era così fastidiosa che la prima cosa che molti utenti facevano dopo un’installazione pulita di Windows 11 era disattivare i widget completamente. L’opposto del risultato che Microsoft voleva.

Cosa cambia adesso

Microsoft ha annunciato una “pulizia di primavera” per i widget nelle ultime build di anteprima di Windows 11. I widget non si apriranno più al passaggio accidentale del cursore. Niente più badge o notifiche sulla barra delle applicazioni. Il feed MSN sarà disattivato di default. Quello che resta, i propri widget, pronti a comparire quando l’utente lo desidera. Nient’altro.

Microsoft non sta rimuovendo le funzionalità, restano disponibili per chi li vuole. Ma di default, i widget saranno silenziosi. È la differenza tra opt-in (è l’utente ad attivare quello che vuole) e opt-out (è l’utente che sceglie di disattivare ciò che o disturba), e Microsoft sta finalmente scegliendo l’approccio giusto.

Le correzioni fanno parte di una strategia più ampia di Microsoft per riconquistare la fiducia degli utenti, che ha portato la pausa illimitata di Windows Update, il menu Esegui ridisegnato e altre modifiche per migliorare l’esperienza. Meglio tardi che nel 2028.