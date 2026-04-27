Microsoft permetterà di sospendere Windows update per sempre

Dopo anni di lamentele, Microsoft cede: gli utenti potranno sospendere gli aggiornamenti di Windows a tempo indefinito, 35 giorni alla volta, rinnovabili senza limiti. È possibile posticipare gli update tutte le volte che si vuole, dice Microsoft. Se non si sospende di nuovo alla fine dei 35 giorni, gli aggiornamenti ripartono normalmente.

Le novità sono in arrivo sui canali Dev ed Experimental di Windows Insider. Oltre alla pausa illimitata, Microsoft aggiunge:

Opzioni sempre visibili nel menu di accensione per riavviare o spegnere senza eseguire aggiornamenti. Non si dovrà più scegliere tra “aggiorna e riavvia” o “aggiorna e spegni”, ci sarà sempre l’opzione per fare entrambe le cose senza aggiornare.

Possibilità di saltare gli aggiornamenti durante la configurazione iniziale di un nuovo dispositivo Windows. Chi ha configurato un PC nuovo sa quanto tempo rubano gli aggiornamenti durante il setup.

Titoli più dettagliati per gli aggiornamenti driver, che includeranno la classe del dispositivo (schermo, audio, batteria) per capire cosa si sta installando senza dover indagare.

Esperienza di aggiornamento unificata, gli aggiornamenti verranno raggruppati, scaricati in background e installati insieme con un solo riavvio coordinato, riducendo la frequenza dei reboot.

Microsoft vuole migliorare Windows

Il mese scorso, Microsoft ha annunciato una serie di modifiche per “correggere” Windows 11 nel corso di quest’anno, affrontando le lamentele più comuni degli utenti. Gli aggiornamenti meno invasivi erano in cima alla lista. Windows 10 forzava gli aggiornamenti dal 2015, e da allora gli utenti chiedono il controllo.

Microsoft ha scelto una soluzione di compromesso, non è possibile disattivare gli aggiornamenti, ma si possono sospendere a tempo indeterminato. Se ci si dimentica di sospendere gli update, il sistema si aggiorna. È un equilibrio tra la sicurezza (gli aggiornamenti servono) e la libertà dell’utente (non spetta al PC decidere quando è il momento).