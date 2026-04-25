Windows 11: più controllo sugli aggiornamenti

Come anticipato a fine marzo, Microsoft ha annunciato la disponibilità di alcuni miglioramenti per Windows Update. Gli iscritti ai canali Dev e Experimental troveranno quattro novità principali nelle build preliminari di Windows 11 25H2, tra cui la possibilità di sospendere gli aggiornamenti per una durata indefinita.

Microsoft sottolinea che gli utenti avranno più controllo su quando scaricare e installare gli aggiornamenti di Windows 11. Ciò evita interruzioni nei momenti meno opportuni. La prima novità riguarda la configurazione iniziale del sistema operativo, nota come Out-of-Box Experience (OOBE).

Anche se è consigliata l’installazione immediata degli ultimi aggiornamenti (che includono le patch di sicurezza), alcuni utenti preferiscono posticipare questa operazione. Durante la configurazione iniziale verrà mostrata l’opzione “Aggiorna più tardi“, quindi l’accesso al desktop sarà più rapido.

Attualmente è possibile mettere in pausa gli aggiornamenti fino a 35 gironi. Microsoft permetterà di estendere la pausa all’infinito (35 giorni alla volta). Un’altra importante novità riguarda spegnimento e riavvio al termine del download degli aggiornamenti.

Oggi è necessario attendere il completamento dell’installazione. Nel menu Power (in basso a destra nel menu Start) saranno ora sempre visibili le opzioni “Arresta” e “Riavvia“, quindi l’utente potrà spegnere o riavviare il PC senza installare gli update. Ci sono ovviamente le altre due opzioni “Aggiorna e arresta” e “Aggiorna e riavvia“.

Microsoft ha infine aggiornato le etichette dei driver scaricati tramite Windows Update. Gli utenti vedranno chiaramente a cosa fanno riferimento (display, audio e altro). Per ridurre ad uno il numero di riavvii mensili, gli aggiornamenti per driver, .NET e firmware verranno installati insieme agli update di qualità (patch di sicurezza mensili, patch di emergenza e update opzionali). Appariranno nella nuova sezione “Aggiornamenti disponibili” e l’utente può eventualmente scegliere l’installazione immediata.

Altri miglioramenti consentiranno di ridurre il tempo impiegato per completare l’installazione e il ripristino automatico in caso di problemi (installazione fallita). Gli iscritti al canale Experimental (ex Dev) troveranno le novità nella build 26300.8289 di Windows 11 25H2.

Ieri sera è iniziata la transizione dai vecchi ai nuovi canali del programma Insider. Gli iscritti ai canale Dev verranno spostati nel canale Experimental. Quelli nel canale Canary con build 28000 verranno spostati nel canale Experimental (26H1), mentre quelli nel canale Canary con build 29500 verranno spostati nel canale Experimental (Future Plaforms).