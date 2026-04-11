Windows 11: Microsoft rinnova il programma Insider

A fine marzo, Microsoft ha comunicato una serie di miglioramenti per Windows 11. Prima di arrivare sui computer degli utenti verranno testati dagli iscritti al programma Insider. L’azienda di Redmond ha ora annunciato importanti modifiche per semplificare l’accesso alle versioni preliminari del sistema operativo.

Experimental sostituisce Canary e Dev

Attualmente ci sono quattro canali per il programma Insider: Canary, Dev, Beta e Release Preview. Quest’ultimo è quello più “stabile” che include le novità distribuite a tutti tramite Windows Update. Nelle prossime settimane, i canali Canary e Dev verranno sostituiti dal nuovo canale Experimental. Permette di accedere alle funzionalità ancora in sviluppo (che potrebbero essere posticipate o cancellate).

Rimane il canale Beta, ma non ci sarà più il rilascio graduale delle funzionalità (Controlled Feature Rollout). Saranno quindi immediatamente disponibili per tutti gli Insider. Nelle opzioni avanzate si potrà scegliere la versione adatta al proprio hardware, ad esempio Windows 11 25H2 per processori x64 (AMD e Intel) o Windows 11 26H1 per processori arm64 (Qualcomm).

Altre due opzioni sono riservate al canale Experimental. Una è Future Platforms e consente di accedere alle prime build in anteprima. La seconda permette di attivare/disattivare le funzionalità tramite “feature flag“. Non sarà più necessario usare tool di terze parti, come ViVeTool.

Nessuna novità per il canale Release Preview. Oggi è obbligatoria la reinstallazione di Windows 11 per passare da un canale all’altro. Nelle prossime settimane verrà introdotto un “in-place upgrade“, quindi gli Insider potranno effettuare lo switch senza installazione pulita. Quest’ultima è richiesta solo per l’opzione Future Platforms del canale Experimental.

Gli Insider nel canale Dev verranno spostati nel canale Experimental. Quelli nel canale Canary con build 28000 verranno spostati nel canale Experimental (26H1), mentre quelli nel canale Canary con build 29500 verranno spostati nel canale Experimental (Future Plaforms).

Microsoft ha rilasciato ieri sera quattro nuove build: 26220.8165 (KB5083635) nel canale Beta, 26300.8170 (KB5083632) nel canale Dev, 29565.1000 nel canale Canary e 28020.1812 nel canale Canary.