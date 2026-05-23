Windows 11: nuove build con funzioni di accessibilità

Microsoft ha rilasciato quattro nuove versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. Quelle con novità più importanti, che riguardano l’accessibilità, sono le build 26220.8491 nel canale Beta e 26300.8497 nel canale Experimental (ex Dev), entrambi per Windows 11 25H2. Le altre due sono 28020.2149 nel canale Experimental (26H1) e 29595.1000 nel canale Experimental (Future Platforms).

Novità per le funzioni di accessibilità

L’unica novità della build 26220.8491 nel canale Beta, presente anche nella build 26300.8497 nel canale Experimental, riguarda Voice Access (Accesso vocale). Microsoft ha introdotto Voice Isolation (Isolamento vocale) che filtra le altre voci e i rumori di sottofondo, permettendo agli utenti di comprendere meglio la propria voce. L’elaborazione avviene in modo privato sul dispositivo.

Altre funzioni di accessibilità sono incluse nella build 26300.8497 del canale Experimental. Narrator (Lettura schermo) supporta i display Braille con standard HID connessi alla porta USB o via Bluetooth. In Magnifier (Lente di ingrandimento) le barre touch per lo scorrimento sono ora disattivate per impostazione predefinita. Possono essere attivate in Impostazioni > Accessibilità > Lente di ingrandimento .

È inoltre presente una nuova opzione che attiva la tinta schermo. Viene applicata una sovrapposizione di colore all’intero schermo, attenuandone l’intensità per affaticare meno gli occhi durante la giornata. Si può scegliere uno dei sei colori predefiniti o un colore personalizzato e l’intensità. Può essere usata insieme alla luce notturna che blocca la luce blu.

Microsoft ha infine aggiunto l’opzione per i driver delle stampanti con Windows Ready Print, la nuova piattaforma che consente l’installazione tramite IPP (Internet Printing Protocol).