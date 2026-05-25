Apple watchOS e iOS 27: novità per salute e interoperabilità

Apple annuncerà le nuove versioni di tutti i sistemi operativi durante la WWDC 2026 (8-12 giugno). Secondo le fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino dovrebbe svelare miglioramenti relativi alla salute con watchOS 27, ma non sono attese nuove funzionalità. I cambiamenti più importanti riguarderanno iOS 27, uno dei quali richiesto dal Digital Markets Act in Europa.

Poche novità per Apple Watch

Apple ha sicuramente rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il suo dispositivo introdotto nel 2015. Nel corso degli anni successivi ha migliorato le specifiche hardware e aggiunto funzionalità avanzate. Tuttavia, come evidenzia Gurman, il lancio di novità è rallentato. Anche se mantiene la leadership del settore, l’azienda di Cupertino non ha seguito le preferenze dei consumatori.

Molti utenti scelgono oggi prodotti più semplici con elevata autonomia e tracciamento dei parametri sulla salute abbinato a suggerimenti AI, eventualmente senza schermo, come i dispositivi di Whoop e Google. Difficilmente Apple progetterà un simile indossabile. Potrebbe però migliorare la parte software. L’attuale app Health (Salute) e le funzionalità più richieste non sono all’altezza dei concorrenti.

Il rilevamento dell’apnea notturna e dell’ipertensione avvisano gli utenti di un possibile problema, ma non offrono analisi più approfondite, monitoraggio continuo o raccomandazioni concrete. Gli utenti cercano invece informazioni più predittive sulla salute, basate sull’intelligenza artificiale.

Con watchOS 27 dovrebbe essere migliorato il monitoraggio dei battiti cardiaci. Sono inoltre previsti ottimizzazioni in termini di stabilità e prestazioni. Non ci sarà però una vera novità. Una di esse è attesa da molti anni, ovvero la misurazione del livello di glucosio nel sangue senza punture sul dito o prelievi.

Supporto per Google Cast in iOS 27

Le novità principali di iOS 27 riguarderanno Siri e l’intelligenza artificiale. Apple aggiornerà anche il menu delle impostazioni per gli AirPods, offrendo nuove opzioni per il controllo delle funzionalità.

Altre novità saranno esclusive per il mercato europeo. Con iOS 26.5 sono già disponibili il pairing di prossimità per abbinare iPhone e auricolari di terze parti, e l’invio delle notifiche da iPhone a smartwatch di terze parti. Per rispettare l’obbligo di interoperabilità del Digital Markets Act verrà incluso in iOS 27 il supporto per Google Cast e altri servizi alternativi ad AirPlay per l’invio di immagini, audio e video da iPhone a TV o altoparlanti.