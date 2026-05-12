Apple rilascia iOS, iPadOS e macOS 26.5, ecco le novità

Apple ha rilasciato ieri sera le versioni finali di iOS, iPadOS e macOS 26.5. La principale novità inclusa nel sistema operativo per iPhone è il supporto della crittografia end-to-end per i messaggi RCS scambiati con gli smartphone Android. Ci sono inoltre alcune funzionalità comuni e altre esclusive per gli utenti europei. Durante la WWDC 2026 (8-12 giugno) verranno annunciate le versioni 27.

Novità di iOS, iPadOS e macOS 27

La crittografia end-to-end è disponibile per iMessage dal 2011 e per l’app Google Messaggi dal 2021 (protocollo RCS), ma le comunicazioni tra i due sistemi operativi avveniva senza protezione. Dopo i “solleciti” ricevuti dalle autorità europea e cinese, Apple ha aggiunto il supporto per RCS con iOS 18. Ora è stata finalmente aggiunta la crittografia end-to-end (beta). Su Android è necessario installare l’ultima versione dell’app Messaggi. Purtroppo, come si può leggere nella pagina dedicata, nessun operatore italiano supporta la funzionalità su iPhone.

Altre due novità sono in comune tra iOS 26.5 e iPadOS 26.5. Gli utenti possono scaricare il wallpaper Pride Luminance e sfruttare la funzionalità Suggested Places di Apple Maps che suggerisce i luoghi nelle vicinanze.

Solo per gli utenti europei ci sono tre novità di iOS 26.5 introdotte per rispettare l’obbligo di interoperabilità del Digital Markets Act. Il pairing di prossimità consente l’abbinamento tra iPhone e auricolari di terze parti come avviene con gli AirPods. Gli smartwatch di terze parti ricevono le notifiche dall’iPhone (solo lettura) e possono visualizzare anche le Attività Live.

Apple ha infine corretto oltre 50 vulnerabilità di iOS e iPadOS. L’unica novità di rilievo per macOS 26.5 è la funzionalità che permette di accendere automaticamente i Mac mini, Mac Studio e iMac quando sono collegati all’alimentazione di rete (quindi senza premere il pulsante di accensione).

Con watchOS 26.5 è invece arrivata la watch face Pride Luminance e sono stati corretti due bug delle app Messaggi e Workout. Solo generici bug fix, miglioramenti e patch di sicurezza per tvOS 26.5 e visionOS 26.5.