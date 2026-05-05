Creazione pass digitali con l'app Wallet in iOS 27

La novità più attesa di iOS 27 è ovviamente Siri 2.0, versione potenziata dell’assistente che sfrutterà un modello Gemini di Google. Apple aggiornerà anche diverse app, tra cui Foto e Fotocamera. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha svelato una nuova funzionalità dell’app Wallet. L’azienda di Cupertino ha intanto rilasciato la RC di iOS 26.5 per gli sviluppatori.

Pass digitali con l’app Wallet

L’app Wallet permette di conservare le versioni digitali di carte di credito/debito, biglietti dei mezzi pubblici, carte di imbarco, biglietti di eventi, carte regalo/fedeltà e chiavi (auto, ufficio, hotel, casa). L’aggiunta al portafoglio è possibile però solo se il servizio supporta la piattaforma di Apple. La nuova funzionalità “Create a Pass“, che verranno aggiunta con iOS 27, consentirà di creare pass digitali personalizzati.

Dopo aver toccato il pulsante + nell’app Wallet, l’utente potrà creare un pass da zero oppure utilizzare la fotocamera per inquadrare il codice QR mostrato dall’app di terze parti (se disponibile). Ci saranno varie opzioni di personalizzazione per stile, immagini, colori e campi di testo.

Attualmente sono in test tre template (modelli): standard, membership ed eventi. Standard (colore arancione) è l’opzione predefinita per qualsiasi tipo di pass. Membership (colore blu) è pensato per l’accesso a luoghi come le palestre, mentre eventi (colore viola) è destinato ai biglietti per partite, film e altri eventi.

Tutte le novità di iOS 27 verranno mostrate durante la WWDC 2026 (8-12 giugno). Nel frattempo, gli sviluppatori possono installare la versione RC (Release Candidate) di iOS 26.5. Apple ha aggiunto il supporto per la crittografia end-to-end ai messaggi RCS tra iPhone e smartphone Android.

La funzionalità Suggested Places dell’app Maps consiglierà i luoghi da visitare nelle vicinanze in base agli interessi e alle ricerche recenti. Solo per gli utenti europei ci sono invece tre novità di interoperabilità (obbligatoria in base al Digital Markets Act): pairing di prossimità, inoltro notifiche e Attività Live per indossabili di terze parti.