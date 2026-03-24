Apple promette novità AI alla WWDC 2026: Siri 2.0?

Apple ha annunciato che la WorldWide Developers Conference (WWDC) 2026 si svolgerà tra l’8 e il 12 giugno. L’evento è ovviamente riservato agli sviluppatori, ma gli utenti iPhone sono interessati alle novità che verranno mostrate durante il keynote del primo giorno. Dal comunicato stampa si intuisce che l’intelligenza artificiale sarà l’argomento principale, quindi potrebbe finalmente apparire Siri 2.0.

Siri con Gemini in iOS 27

La WWDC è l’evento annuale durante il quale Apple svela le nuove versioni dei suoi sistemi operativi. L’anno scorso è stata cambiata la numerazione (26 invece di 19 per indicare l’anno) ed è arrivata l’interfaccia Liquid Glass per iOS. Come riportato da Mark Gurman, il design rinnovato ha ricevuto diverse critiche, ma rimarrà anche per iOS 27 (sono previste opzioni per modificare l’effetto vetro).

Secondo il giornalista di Bloomberg, l’introduzione del Liquid Glass ha distolto l’attenzione dall’assenza di nuove funzionalità AI veramente interessanti. La conferenza di quest’anno dovrebbe riportare in primo piano l’intelligenza artificiale, come nell’edizione 2024 (con esiti disastrosi). Nel comunicato stampa di Apple è scritto:

La WWDC26 metterà in luce incredibili aggiornamenti per le piattaforme Apple, tra cui progressi nell’intelligenza artificiale e nuovi entusiasmanti software e strumenti per sviluppatori.

I suddetti progressi verranno ovviamente evidenziati con iOS 27. In questa versione del sistema operativo mobile ci sarà finalmente Siri 2.0, l’assistente personale potenziato che Apple aveva promesso nel 2024. Come è noto, l’azienda di Cupertino sfrutterà un modello Gemini di Google (anche per Apple Intelligence).

La nuova Siri non verrà solo integrata nel sistema operativo. Secondo Gurman, Apple mostrerà anche l’interfaccia chatbot, come quella di ChatGPT e altri concorrenti. Questa versione dovrebbe usare i server di Google. Secondo The Information potrebbero essere usati anche per le altre capacità dell’assistente.

Durante il keynote dell’8 giugno verranno ovviamente annunciate anche le versioni 27 di iPadOS, macOS, visionOS, tvOS e watchOS. Non è previsto il lancio di nessun prodotto hardware. Per i nuovi iPhone si dovrà attendere l’autunno.